新竹縣首案社會住宅發包 130戶預計116年完工

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國家住宅及都市更新中心推動社會住宅，在新竹縣湖口鄉興建「新湖好室」，日前順利發包，工程預計116年完工。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月2日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣首件社會住宅建案「新湖好室」，位於湖口鄉，日前順利發包，新竹縣政府今天表示，除興建130戶外，並規劃托嬰中心等，工程預計116年完工。

新竹縣政府發布新聞稿指出，國家住都中心推動社會住宅，在湖口地區興建「新湖好室」，日前順利決標，預計民國116年完工，而在社宅內，也有規劃設置托嬰中心，盼創造友善居住環境。

縣府表示，「新湖好室」地點在湖口鄉信義街，緊鄰新湖國小及愛勢村活動中心，步行10分鐘可達湖口火車站，距離國道1號也僅8分鐘車程，附近也有湖口夜市、公有零售市場等，附近交通便利且生活機能完善。

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縣府指出，在「新湖好室」規劃的房型，依據民眾不同需求，都有設置，包含有套房型65戶、二房型52戶、以及三房型13戶，至於，詳細細節，仍在規劃中。

縣長楊文科說，新竹縣人口持續增加，在社宅興建完成前，縣府會持續落實居住正義，推動包租代管及住宅補貼等政策，提供弱勢家庭、就業及就學青年住宅補貼資源輔助，並持續配合中央相關政策，保障縣民居住權益。（編輯：方沛清）1120102