更多編輯台推薦新聞：
北一女美國玫瑰花車遊行路線搶先看 觀眾露宿街頭卡位
生活

北一女美國玫瑰花車遊行路線搶先看 觀眾露宿街頭卡位

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助
政治

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹縣首案社會住宅發包 130戶預計116年完工

2023/1/2 13:44（1/2 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國家住宅及都市更新中心推動社會住宅，在新竹縣湖口鄉興建「新湖好室」，日前順利發包，工程預計116年完工。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月2日
國家住宅及都市更新中心推動社會住宅，在新竹縣湖口鄉興建「新湖好室」，日前順利發包，工程預計116年完工。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣首件社會住宅建案「新湖好室」，位於湖口鄉，日前順利發包，新竹縣政府今天表示，除興建130戶外，並規劃托嬰中心等，工程預計116年完工。

新竹縣政府發布新聞稿指出，國家住都中心推動社會住宅，在湖口地區興建「新湖好室」，日前順利決標，預計民國116年完工，而在社宅內，也有規劃設置托嬰中心，盼創造友善居住環境。

縣府表示，「新湖好室」地點在湖口鄉信義街，緊鄰新湖國小及愛勢村活動中心，步行10分鐘可達湖口火車站，距離國道1號也僅8分鐘車程，附近也有湖口夜市、公有零售市場等，附近交通便利且生活機能完善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府指出，在「新湖好室」規劃的房型，依據民眾不同需求，都有設置，包含有套房型65戶、二房型52戶、以及三房型13戶，至於，詳細細節，仍在規劃中。

縣長楊文科說，新竹縣人口持續增加，在社宅興建完成前，縣府會持續落實居住正義，推動包租代管及住宅補貼等政策，提供弱勢家庭、就業及就學青年住宅補貼資源輔助，並持續配合中央相關政策，保障縣民居住權益。（編輯：方沛清）1120102

#新湖好室
#新竹縣
#楊文科
楊文科
竹縣生命園區自救會靜默抗議 楊文科接下陳情書 五峰鄉公所跨年晚會 邀北原山貓演出
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族