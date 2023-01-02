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二林禽場撲殺1.5萬隻土雞 彰縣近半月爆10場禽流感

2023/1/2 14:32（1/2 15:21 更新）
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彰化縣二林鎮一處土雞場日前發生雞隻異常死亡情形，彰化縣動物防疫所表示，1日確認土雞場內有H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員2日前往土雞場進行消毒和撲殺工作，總計撲殺1萬5804隻土雞。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月2日
彰化縣二林鎮一處土雞場日前發生雞隻異常死亡情形，彰化縣動物防疫所表示，1日確認土雞場內有H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員2日前往土雞場進行消毒和撲殺工作，總計撲殺1萬5804隻土雞。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月2日
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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）彰化縣動防所今天指出，二林鎮一處土雞場發現H5N2亞型高病原性禽流感病毒，撲殺1萬5804隻土雞；去年12月20日至今，已有10場家禽場發生禽流感疫情，近10萬隻家禽遭撲殺。

彰化縣動物防疫所今天發布新聞稿指出，二林鎮一場土雞場去年12月28日發生雞隻異常死亡情形，防疫所人員獲報趕到現場採樣及進行移動管制，昨天確認土雞場內有H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

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動防所指出，防疫人員今天前往土雞場進行消毒和撲殺工作，總計撲殺1萬5804隻土雞；自去年12月中旬至今，縣內有10場家禽場發生禽流感疫情，其中7場感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒；3場為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，總計有近10萬隻家禽遭撲殺。

動防所表示，去年冬季至今，禽流感疫情和往年相比有升溫趨勢，提醒全縣家禽場持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，強化場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，如發現異常，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因。（編輯：陳仁華）1120102

#彰化縣動防所
#彰化縣動物防疫所
#二林鎮
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