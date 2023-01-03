新北防疫教案入課程 培養自我保健關懷他人素養

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市教育局今天發表防疫教案成果冊，將多元化教學方式透過系統整理讓學生瞭解病毒傳播過程、自我保護健康方式，也瞭解COVID-19對國際的衝擊，並培養關懷他人的素養。

新北市教育局長張明文上午在防疫教學教案成果發表會表示，這幾年全世界受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊與危機，新北校園師生都戰戰兢兢防疫，這些經驗都是寶貴的教育資產，盼甄選教案讓校園由防疫措施與應變，深化為防疫課程與教學，讓學生從小養成公共衛生的新生活習慣。

獲得低年級組特優教案的忠義國小學務主任江孟鴻與教學團隊在會中教學分享表示，分成4節課程，透過卡通影片與繪本、排字卡競賽，讓學生先認識病毒與傳播途徑、如何洗手等防疫方法，學習衛生清潔的技能，展現素養導向概念。

江孟鴻說，教案引導學生理解疫情期間，接受社會福祉與國際援助，進而主動關懷週遭的人事物，認識世界的防疫衝擊與聯合國SDGs（永續發展目標）的目標，以培養國際觀，也落實疫情期將關懷他人化為實踐行動。

秀朗國小5年級學生葉采沂在會中分享，印象最深刻的防疫課程是與同學拍防疫影片、創作防疫LINE貼圖，老師也期許學生成為小小防疫大使。

另外，秀山國小、埔墘國小、崇德國小、瑞亭國小、秀朗國小及碧華國小也發表教案，有學生分享確診時心情與家人照顧經驗，或老師在防疫教學知識與對抗病毒的法寶。

新北市教育局體育及衛生教育科長何茂田表示，防疫教學教案成果冊將提供各校老師教學使用，並辦理種子教師公開授課，製作防疫教材包，規劃模組化防疫研習。（編輯：戴光育）1120103