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春節將至防公安意外 北市抽查42家大型賣場、餐廳

2023/1/3 16:02
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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市建管處今天表示，農曆春節將屆，大型賣場、百貨公司、餐廳短時間常集中採買年貨及尾牙活動人潮，4日起將分批隨機抽查42家業者，若業者有不符建築法規定，將罰新台幣12萬元。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，各百貨及大型賣場與餐廳，因應春節期間及舉辦尾牙活動，短時間常湧入大量人潮，為保障市民消費安全，從4日至18日，將針對大型百貨賣場及餐廳進行無預警動態公共安全檢查。

建管處表示，公共安全檢查將抽驗42家大型業者，若抽驗時發現業者有防火門無法閉合、安全門梯間堆積雜物等狀況，可依違反建築法規定，裁罰12萬元並要求限期改善；若限期未改，可再次裁罰30萬元。

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建管處指出，農曆春節將至，大型消費場所常在短時間內吸引大量消費人潮，若發生災害，恐造成嚴重傷亡，市府之後聯合稽查將持續擴大突擊檢查各類消費場所，凡查獲違反公共安全，絕不寬貸，執行建築物公共安全抽檢目的，不在開罰，而是提醒業者應重視維護場所公安。

建管處表示，業者不要任意堆雜物及貨品在安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，影響阻礙逃生動線乃至造成公共危險，如有民眾發現不法情事，可撥市民熱線1999舉報。（編輯：陳仁華）1120103

#台北市建管處
#台北市建築管理工程處
#北市府
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