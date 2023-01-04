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台東元宵重頭戲 陣頭遶境、炸寒單如期舉行

2023/1/4 10:24
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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東因疫情停辦2年的元宵遶境活動恢復舉辦，今年重頭戲陣頭遶境和炮炸寒單（邯鄲）正常舉行，明天開始受理遶境報名至28日止。

負責主辦元宵節陣頭、祈福隊伍遶境的台東市天后宮發言人林崑成今天告訴中央社記者，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的元宵遶境活動恢復舉辦，第一天2月5日出發，當天下午另在台東市南京路舉辦陣頭聯演，第二天6日遶境後進廟。

林崑成表示，5日開始受理報名至1月28日，未接到報名表的宮廟可以到台東天后宮索取，原則上2月2日抽籤；至於遶境出發時間是否提早兩小時或如往例下午1時後出發，抽籤時決定。

林崑成指出，元宵遶境是台東重要的宗教民俗傳統文化，在新春元宵假期中，吸引外地遊客及台東縣各鄉鎮民眾趕來台東市看熱鬧，今年活動規定不隨意放炮、路線上不得設臨時壇。

另外，知本崎仔頭北極宮和台東市民代表蔡政家服務處，1月28日在知本地區舉辦迎元宵大知本公益祈福遶境。

至於炮炸寒單（邯鄲），台東市玄武堂也在臉書（Facebook）宣布恢復舉行，2月2、3日在台東市玄武堂舉辦「東寒單文化傳承研習營」，主要活動集中在2月5、6日。（編輯：陳仁華）1120104

#林崑成
#台東市玄武堂
#台東
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