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喜迎兔年 民主議政園區1/14名家揮毫送春聯

2023/1/4 18:35（1/4 18:51 更新）
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迎接兔年來臨，即日起，旅客前往參觀立法院民主時刻館，完成線上問卷可獲得兔年紅包袋1份，數量有限送完為止。（立法院中南部服務中心提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月4日
迎接兔年來臨，即日起，旅客前往參觀立法院民主時刻館，完成線上問卷可獲得兔年紅包袋1份，數量有限送完為止。（立法院中南部服務中心提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月4日
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）迎接兔年來臨，立法院民主議政園區連續7年舉辦揮毫活動，14日將邀請南投縣文化局長林榮森等10名書法名家，揮毫送春聯，共計200幅春聯要贈送現場民眾。

立法院民主議政園區在1月14日上午9時至11時，舉辦「2023年Bunny開鴻運，揮毫迎新春」活動，林榮森等10名中部地區書法名家同台揮毫，民眾可以選擇上、下聯與橫批後，請名家現場揮毫，共計200幅春聯要贈送給民眾。

活動還邀請畫糖叔叔謝永清，現場展示台灣傳統技藝，利用簡單的木棒，將糖漿繪出傳統的祥獸或是可愛的卡通圖案棒棒糖，不僅好看又好吃。即日起，旅客參觀立法院民主時刻館，完成線上問卷可獲得兔年紅包袋1份，數量有限。

中南部服務中心表示，立法院民主時刻館原為台灣省議會的議事大樓，議事大樓不僅曾是全國的議政中心，也是台灣戰後第一座半圓形穹頂的建物，被列為台中市市定古蹟。

今年服務中心以議事大樓的建物外觀為發想，將議事大樓的屋頂、窗花融入「兔」字中，設計出獨一無二的兔年紅包袋，重新認識省議會的建物特色。（編輯：李錫璋）1120104

#林榮森
#立法院民主時刻館
#謝永清
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