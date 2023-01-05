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南投邊緣戶獲贈40萬元愛心物資 縣府過年前送到家

2023/1/5 13:40（1/5 14:01 更新）
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南投縣中小企業協會與設在台中市的芮霓社會關懷協會，提供總價值超過新台幣40萬元日常生活用品及全聯禮券，給南投縣非低收、中低收入戶等福利身分的邊緣弱勢族群，5日由南投縣長許淑華（前左6）在縣府代表接受。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月5日
南投縣中小企業協會與設在台中市的芮霓社會關懷協會，提供總價值超過新台幣40萬元日常生活用品及全聯禮券，給南投縣非低收、中低收入戶等福利身分的邊緣弱勢族群，5日由南投縣長許淑華（前左6）在縣府代表接受。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月5日
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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）總計150份、價值超過40萬元愛心物資今天送到南投縣政府，後續轉送縣內沒有低收、中低收入戶等福利身分的弱勢邊緣戶，縣長許淑華說，會盡快發出物資，讓邊緣戶過年前收到。

寒冬送暖，南投縣中小企業協會結合設在台中市的芮霓社會關懷協會，提供總價值超過新台幣40萬元日常生活用品及全聯禮券，給南投縣非低收、中低收入戶等福利身分的邊緣弱勢族群，今天由許淑華在縣府代表接受這批愛心物資並回贈感謝狀。

許淑華致詞表示，南投縣中小企業協會成員長年從事公益，善盡企業社會責任回饋地方弱勢民眾，和她施政理念非常契合，感謝協會企業家今年將外縣市資源拉進南投，幫助更多有需要鄉親，縣府會全力配合盡快發出這批物資，讓邊緣戶過年前收到這份愛與溫暖。

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協會理事長李正裕表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球，各行各業都受影響，對每個人來說，都是一段辛苦歲月，在如此困難時刻，感謝協會成員仍願意共襄盛舉、給予贊助，也希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業、團體加入愛心捐贈弱勢的行列。

另外，南投縣警察局竹山分局延平派出所警員李育姍日前查訪轄區發現患有糖尿病的陳姓民眾長期臥病在床無法工作，家中高齡父親也罹患肺腺癌，一家經濟來源僅依賴每月身障津貼，生活困頓，經轉介張榮發基金會訪視，獲協助善款2萬5000元及生活物資。（編輯：陳仁華）1120105

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