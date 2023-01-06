台東推太平溪右岸一路通工程 拚年底全線通車

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（中央社記者張祈台東縣6日電）台東縣府推動「太平溪右岸一路通」計畫，改善市區間行車路線並提供救護通行，工程分段進行，今天舉行南王橋到日光橋通車典禮，最後1段工程同步啟動，預計今年底全線通車。

台東縣長饒慶鈴指出，太平溪右岸一路通從南王橋連接至台11線，全長約6公里，總經費約新台幣8億元，工程分段進行，今天啟用的「南王橋至日光橋段」全長約1.7公里，歷經2年多時間打通，開放通行後，可從南王橋通至馬蘭橋。

另外，太平溪右岸一路通最後1段「第一鐵路橋至康樂橋段」今天也正式開工，饒慶鈴表示，這段工程經費1億1600萬元，由水利署全額補助，預計年底完工後全線通車。

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饒慶鈴說，全線通車後可大幅縮短馬蘭橋至正氣北路康樂橋行車時間，左轉專用道連接到台東馬偕醫院，可提供緊急救護通行，爭取寶貴救援時間，被民眾稱為是一條救命道路。

台東縣政府建設處說明，右岸一路通道路與第一鐵路橋鐵馬道為車行與人行平交設計，採儀控維持人車安全；右岸一路通銜接開封橋與康樂橋道路都是以平交銜接，且都有設置左轉專用道，確保行車更順暢。（編輯：戴光育）1120106