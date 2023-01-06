更多編輯台推薦新聞：
張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列
運動

張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台東推太平溪右岸一路通工程 拚年底全線通車

2023/1/6 14:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈台東縣6日電）台東縣府推動「太平溪右岸一路通」計畫，改善市區間行車路線並提供救護通行，工程分段進行，今天舉行南王橋到日光橋通車典禮，最後1段工程同步啟動，預計今年底全線通車。

台東縣長饒慶鈴指出，太平溪右岸一路通從南王橋連接至台11線，全長約6公里，總經費約新台幣8億元，工程分段進行，今天啟用的「南王橋至日光橋段」全長約1.7公里，歷經2年多時間打通，開放通行後，可從南王橋通至馬蘭橋。

另外，太平溪右岸一路通最後1段「第一鐵路橋至康樂橋段」今天也正式開工，饒慶鈴表示，這段工程經費1億1600萬元，由水利署全額補助，預計年底完工後全線通車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

饒慶鈴說，全線通車後可大幅縮短馬蘭橋至正氣北路康樂橋行車時間，左轉專用道連接到台東馬偕醫院，可提供緊急救護通行，爭取寶貴救援時間，被民眾稱為是一條救命道路。

台東縣政府建設處說明，右岸一路通道路與第一鐵路橋鐵馬道為車行與人行平交設計，採儀控維持人車安全；右岸一路通銜接開封橋與康樂橋道路都是以平交銜接，且都有設置左轉專用道，確保行車更順暢。（編輯：戴光育）1120106

#饒慶鈴
#南王橋至日光橋段
#馬蘭橋
饒慶鈴
徵熱氣球掌舵者 台東縣政府公開遴選交觀處長 拓展外銷市場 台東縣長赴星推鳳梨釋迦與特色農產
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族