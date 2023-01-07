基隆市田徑場工地遭堆置廢土 謝國樑要求移除

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基隆市立田徑場工地遭堆置廢土，土方來自田徑場本身及銘傳國中工程，市長謝國樑7日到場會勘後認為，當地不應堆置其他工程土方，要求儘速移除。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年1月7日

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（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆市立田徑場工地遭堆置廢土，土方來自田徑場與銘傳國中工程，市長謝國樑今天認為，當地不應堆置其他工程土方，要求教育處立即責成廠商移除。

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市府發布新聞稿表示，工地現場堆置的土方，部分是原本田徑場工程開挖產生，另有部分來自於銘傳國中校舍整建工程；銘傳國中的堆置土方曾經過申請、由市立體育場同意，暫置於田徑場工地。

「如果銘傳國中的工程可倒在這裡，那其他工地的土方豈不也可運來？」謝國樑下午前往現場會勘後認為，這是教育處去年的決策，站在他的立場，如果不是當地工程開挖的土方，就不會同意其他工程的土方暫置在當地，市府員工或許認為都是教育處的工程，因此可這樣進行調節，但他認為應該還是要經過環保局核可才行。（編輯：屈享平）1120107