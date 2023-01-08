北市府晨會 蔣萬安指未取消而是重視效率

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北市議員游淑慧日指出，支持北市府取消每日晨會，且曾這樣建議過。對此，台北市長蔣萬安今天表示，並未取消晨會，而是保留會議安排的彈性以「效率」為最高指導原則。

蔣萬安與國民黨立委費鴻泰上午陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇到北市民生國中投票，過程中發生王鴻薇忘記帶身分證而無法投票的小插曲，她稍晚將完成投票。

蔣萬安接受媒體聯訪，記者詢問，蔣市府團隊取消先前柯市府團隊所執行的每日上午7時30分的晨會慣例，游淑慧說支持且曾建議過，相關看法為何？

對此，蔣萬安表示，上任後經過首週試運行，不論是團隊內、外都得到很多建言，團隊內部也形成未來開會以「效率」為最高指導原則的共識，而且要達到開會的目的。

他指出，開會就是要解決問題，不是讓問題不斷累積，所以並未取消晨會，而是保留會議安排的彈性，透過晨會及午餐會報讓大家快速交換意見，迅速推動市政。

記者追問，蔣市府團隊希望改善大巨蛋周邊交通，但現在施工造成塞車情形，是否會有交通黑暗期。

蔣萬安回答，一定會以降低施工過程對民眾的影響及困擾為最優先原則，盡快完成施工後，還給市民一個完整、舒適、安全的用路空間。

另外，蔣萬安今天凌晨視察中山區松江路段的路面銑鋪工程。他說，目前規畫在農曆春節前後完成6條路段施工，其中3條在春節前完成，另3條將在春節後開始施工，預計2月28日前完工，盡量以降低民眾的影響為最優先原則。

記者提問，關於稅收超徵擬用於推動市政，還有無其他想法。

對此，蔣萬安表示，已請台北市財政局等相關單位盤點，進行完整規劃及評估後會向大家報告，目前先以推動重要市政為優先，包括相關福利政策及降低年輕人負擔等在內。（編輯：戴光育）1120108