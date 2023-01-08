寒冬送暖第12年 蔡其昌：用行動為台中海線帶來溫暖

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立法院副院長蔡其昌（前左7）舉辦寒冬送暖活動，今年邁入第12年，8日與多個單位一起在外埔區發放愛心物資。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）歲末年終，立法院副院長蔡其昌連續12年舉辦寒冬送暖，今天在外埔區發送愛心物資，共250戶弱勢民眾受惠；蔡其昌說，希望每個家庭溫暖過好年，要用行動為海線帶來溫暖。

蔡其昌每年都會在農曆年前舉辦寒冬送暖活動，發放愛心物資給有需要民眾，今年邁入第12年；今天在外埔文康中心，與台中市議員施志昌、全國會計師公會、台灣省會記師公會、台中市會計師公會及翼瓅會共同舉辦，發放愛心物資給250戶弱勢民眾。

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14日，蔡其昌也將在清水區、梧棲區及大甲區、大安區，與天一圓德基金會共同舉辦寒冬送暖活動，要讓暖心行動遍布海線地區；蔡其昌說，要用行動為海線帶來更多溫暖。

媒體聯訪問及，副總統賴清德投入民進黨主席補選，如何對抗黑金，蔡其昌表示，賴清德是不怕困難事情的政治人物，相信他會面對黨內各項改革，甚至黑金傳聞，他有智慧、方法、能力去面對問題，並處理、解決問題。（編輯：陳仁華）1120108