高雄動保園區參訪率提升 盼新春讓毛小孩有新家

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）今年疫情管控鬆綁，高雄動保園區參訪率也比過去2年提升許多，但園區收容的動物數量仍接近臨界值。高雄市動保處今天呼籲，希望民眾過年前多到園區認養毛小孩，讓毛小孩新年能有新家。

高雄市農業局動保處今天新聞稿表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管控鬆綁，高雄動保園區參訪率也比過去2年提升許多，但園區收容的動物數量仍接近臨界值，許多流浪動物仍在園區裡等待新主人到來。

一名許姓民眾近日從台中南下高雄到高雄市動保處壽山動物保護教育園區認養犬隻，表示自己多年前曾飼養過犬隻，但犬隻過世後多年未再飼養，看到朋友飼養犬隻，又回想起過去飼養犬隻時的種種美好回憶。

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許姓民眾在朋友建議下，到「全國動物收容資訊網」查詢到壽山園區有符合條件的犬隻，馬上開車南下辦理認養，帶毛小孩回家迎接新春。高雄市動保處長葉坤松說，希望民眾過年前多到園區認養毛小孩，讓毛小孩新年能有個新家。

為迎接春節，高雄市動保處壽山動物保護教育園區7日舉辦迎新春聯揮毫活動，讓園區提前充滿新年氣氛。當天認養犬貓的新飼主也獲得新春門聯、精美帆布袋及犬貓嫁妝等禮，感謝他們讓毛小孩有新家。（編輯：謝雅竹）1120108