林榮森中友時尚藝廊開展 作品義賣捐助南投家扶

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中中友時尚藝廊推出「毫端清興-林榮森書法藝術時尚創作展」，展出22件書法作品，加入日常生活意象與元素，林榮森捐出作品「持盈保泰」義賣，中友百貨購買，全數捐贈南投家扶中心。

農曆春節將至，台中中友時尚藝廊推出「毫端清興-林榮森書法藝術時尚創作展」，展期至2月27日止，展出22件書法作品，包含行草、隸書、甲骨文、拓片等不同書體創作形式，有別於傳統書法給人的印象，加入日常生活意象與元素，創造出趣味又兼具時尚感。

林榮森在書法界享譽盛名，也是南投縣文化局長，行政職務忙碌之餘，仍不懈於揮毫，多年來持續保持書法創作與推廣教學。

林榮森表示，這次的展覽中，想呈現出個人在公餘閒暇之時，在不同時空環境下隨興創作的小品，既真實反映日常生活中的所思所想，亦是在筆墨毫端留下生活的趣味。

他說，搭配中友時尚藝廊的展出場地，讓書法藝術能以時尚之姿呈現出日常的況味，正是北宋文學家蘇軾詩中所謂「雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤，人間有味是清歡」的最佳寫照。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨除以藝術家墨寶開發兔年吉祥紅包袋及精緻春聯，增添有藝術氣息的年味之外，也認購由林榮森捐出的「持盈保泰」作品，義賣金額新台幣2萬5000元，全數捐贈給南投家扶中心。（編輯：謝雅竹）1120108