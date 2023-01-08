盼串起高雄海岸觀光 陳其邁：旗津是最美的鑽石

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市長陳其邁今天到旗津參加「高雄過好年」活動，盼配合疫情後國境解封，將高雄海岸觀光串成珍珠項鍊，也讓旗津成最美麗的鑽石。對於台北市立委補選，陳其邁說，靜待選舉結果。

陳其邁今天到旗津參加「高雄過好年」旗后－津兔迎春逗熱鬧活動，並接受媒體聯訪。台北市第3選區立委補選今天投票，被問到對民進黨候選人吳怡農選情看法，兼任民進黨代理主席的陳其邁說，靜待選舉結果。

對於商圈活動，陳其邁說明，旗津地區去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，尤其高雄港群聚事件影響很大，為助走出陰霾，市府推出旗津券，給旗津居民、搭渡輪的旅客、旅行社或飯店，共發出17萬張，有效促進旗津觀光，並舉辦風箏節等大小活動，讓觀光客數量比110年增加了2倍多。

陳其邁指出，今年活動從過年就開始起跑，接下來3、4月也將迎接多場演唱會或各項活動，加上國境已經解封，預期隨著疫情穩定，觀光人數會增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁說，希望配合棧二庫、駁二特區、鼓山魚市場等場域，將整體高雄海岸觀光串成珍珠項鍊，其中旗津在去年9月旗津燈塔開放夜間參觀，白天、晚上都是非常好的景點，闔家出遊、情侶約會都適合，「無疑是最美麗的鑽石」。

陳其邁在活動前致詞說，旗津區去年成功控制Omicron變異株疫情創下紀錄，疫情後各項振興措施、活動下，觀光人數成長是高雄各商圈、風景區中成長最高的，也有信心旗津今年會比去年更好。（編輯：謝雅竹）1120108