更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

盼串起高雄海岸觀光 陳其邁：旗津是最美的鑽石

2023/1/8 17:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市長陳其邁今天到旗津參加「高雄過好年」活動，盼配合疫情後國境解封，將高雄海岸觀光串成珍珠項鍊，也讓旗津成最美麗的鑽石。對於台北市立委補選，陳其邁說，靜待選舉結果。

陳其邁今天到旗津參加「高雄過好年」旗后－津兔迎春逗熱鬧活動，並接受媒體聯訪。台北市第3選區立委補選今天投票，被問到對民進黨候選人吳怡農選情看法，兼任民進黨代理主席的陳其邁說，靜待選舉結果。

對於商圈活動，陳其邁說明，旗津地區去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，尤其高雄港群聚事件影響很大，為助走出陰霾，市府推出旗津券，給旗津居民、搭渡輪的旅客、旅行社或飯店，共發出17萬張，有效促進旗津觀光，並舉辦風箏節等大小活動，讓觀光客數量比110年增加了2倍多。

陳其邁指出，今年活動從過年就開始起跑，接下來3、4月也將迎接多場演唱會或各項活動，加上國境已經解封，預期隨著疫情穩定，觀光人數會增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳其邁說，希望配合棧二庫、駁二特區、鼓山魚市場等場域，將整體高雄海岸觀光串成珍珠項鍊，其中旗津在去年9月旗津燈塔開放夜間參觀，白天、晚上都是非常好的景點，闔家出遊、情侶約會都適合，「無疑是最美麗的鑽石」。

陳其邁在活動前致詞說，旗津區去年成功控制Omicron變異株疫情創下紀錄，疫情後各項振興措施、活動下，觀光人數成長是高雄各商圈、風景區中成長最高的，也有信心旗津今年會比去年更好。（編輯：謝雅竹）1120108

#陳其邁
#旗津
#高雄
陳其邁
疫情解封後首場 「高雄過好年」三鳳中街率先開跑 高雄蓮霧受寒害災損 農委會8日起開放現金救助
吳怡農
蔡英文挺吳怡農進國會 讓台灣多一分克服挑戰力量 吳怡農選前之夜邀紙風車演出 5千人湧進花博同歡
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族