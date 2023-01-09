三坑抽水站爆管復水達99% 桃市府將建立處理SOP

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市長張善政今天表示，桃園市龍潭區三坑抽水站管線破裂的復水進度已達99%，未來台灣自來水公司跟桃園市政府須有互相搭配的SOP，每件事情按部就班，就不會有時效上誤差。

張善政上午出席桃園市議會第3屆第1次臨時會閉會，會前接受媒體聯訪，對於記者詢問龍潭區三坑抽水站管線破裂的復水進度，張善政表示，依據台灣自來水公司提供的資料顯示，已經99%復水，但顯然還有人無水可用，市府已經請消防隊繼續支持水車送水，有居民沒水可用，可透過擔任窗口的里長通報，消防隊會持續送水。

張善政說，昨天傍晚和經濟部長王美花通過電話，王美花表達這次事件非常意外及歉意，將責成台水在受災戶的賠償上「從優、從速」。明天下午台水會跟當地受災居民開會，當地市議員、市府社會局也會一起參與，若過程有什麼不順利處，市政府隨時介入幫忙。

至於，後續會如何改善「資訊落差」。張善政指出，在自來水供應恢復正常後，第一件事情就是水公司跟市政府須有互相搭配的SOP，目前並無這樣的機制，所以雙方搭配是臨時的，他覺得差強人意且有改進空間，將來應該未雨綢繆，在重要事件上要有作業的標準作業流程SOP，每件事情按部就班，就不會有時效上的誤差。

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經濟發展局長張誠表示，台水公司在上午7時已主動聯繫，當時的數據是已復水到99%，至於部分仍沒辦法復水的原因，台水公司說是因為管線內還有氣，所以水過不去，目前正用人工的方式把每個有氣擋住水的地方鬆開來，但因為是人工作業所以需要花一點時間，民眾有任何問題可聯繫經發局，相關資訊將轉給台水公司。

張誠指出，台水公司目前已盡力在處理，希望在今天中午12時全部解決。至於補償部分，台水公司會在本週跟所有受災民眾做補償會議協商，並保證會在過年前完成所有補償作業，雙方溝通時，社會局將提供應有的輔導、協助及支持。（編輯：方沛清）1120109