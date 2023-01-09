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消防員超勤加班費上限調高 高虹安：立即核發

2023/1/9 13:53（1/9 14:16 更新）
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行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費，從今年1月1日起每人每月支領上限由新台幣1萬7000元提高至1萬9000元，新竹市長高虹安9日表示，市府從1月起核發。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月9日
行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費，從今年1月1日起每人每月支領上限由新台幣1萬7000元提高至1萬9000元，新竹市長高虹安9日表示，市府從1月起核發。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月9日
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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費，從今年1月1日起每人每月支領上限由新台幣1萬7000元提高至1萬9000元，新竹市長高虹安今天表示，市府全力支持，從1月起立即核發。

高虹安透過新聞稿表示，消防人員守護城市公共安全，她了解消防工作超時的困境，對於行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費，市府從1月起核發，消防員每人每月支領上限由1萬7000元提高至1萬9000元，對於消防人員的超勤加班費，是給予合理的加班補償。

高虹安指出，她也了解消防人力不足問題，因此，市政將在115年前將再補充消防人力約74名至380人，減輕消防員工作時數，也維護健康權。

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新竹市消防局向中央社記者表示，新增的預算差額由消防局人事費項支應，若有不足，再由新竹市政府統籌科目下支應，對於消防人員超勤加班費核發無虞。

新竹市消防局長李世恭表示，消防局也不會匡設條件，即便是剛畢業的消防人員等，在加班費部分也能領到上限1萬9000元，並且扣除報領時數外的超勤時數，也會給予補休，讓消防員看得到、用得到。（編輯：方沛清）1120109

#高虹安
#新竹市消防局長
#行政院
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