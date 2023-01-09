北市「兔來萬安」春聯 限量20萬份1/11開放領取

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北市兔年春聯今天亮相，由書法家王貞懿揮毫寫下「兔來萬安」，再請設計師林峯白加入巧思設計而成。市府表示，限量20萬份的春聯從11日上午9時30分起開放領取，發完為止。

迎接台北市長蔣萬安上任後的第一個農曆新年，市府今天公布春聯樣式及索取方法，今年的賀詞為「兔來萬安」，代表「兔子來了萬事平安」，字體則以白金色取代傳統黑墨。

王貞懿在記者會上揮毫示範並說明，兔子最大的特色就是那對耳朵，所以她在兔字上別出心裁，把第一個筆劃改為兩撇，讓兔子跳躍的意象活靈活現，且她特地以削去筆尖的舊毛筆書寫，字體可看出明顯飛白，加深現代感。

林峯白則說，聽到「兔來萬安」，他腦海裡首先浮現的概念是新春白兔來報喜、台北市民萬事平安，所以他使用有別於傳統黑墨的白金色彩組合，並在春聯底紋融入書法巧思。

民政局長陳永德表示，今年春聯循例印製20萬份，預計11日上午9時30分開始，在各區公所、里辦公處及市政大樓讓民眾索取，發完為止。

台北市政府發言人羅旺哲補充，沒有領到的民眾也可以上台北市政府網站下載電子檔，自行選擇喜歡的紙張輸出，製作獨一無二的專屬春聯。（編輯：李錫璋）1120109