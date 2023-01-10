南投燈會1/14登場 再攜手卡娜赫拉小動物衝人氣

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投縣府指出，南投燈會14日登場，內容包含主題燈區、貓羅溪花海、水舞等；搭配兔年，縣府再度與日本知名貼圖「卡娜赫拉的小動物」合作推出聯名副燈區、無人機主題展演等。

南投縣府表示，南投燈會是春節重點活動，將自14日起至2月5日在南投縣會展中心登場，配合兔年，縣府再度與日本插畫家卡娜赫拉合作，推出「卡娜赫拉的小動物」大型副燈、12座充氣偶燈、無人機煙火秀，還有雷雕紀念幣等聯名商品，打造「最萌、最粉嫩」新春燈會。

南投縣府今天對外宣傳，搶先曝光迷你版主燈「彩兔賜福」。南投縣長許淑華致詞指出，今年燈會主打全齡共賞、全家同遊，更重視親子與年輕族群，再度與「卡娜赫拉的小動物」聯名，並與LINE公司合作推出智慧導覽與數位集章，打造具傳統之美與科技元素的燈會。

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許淑華說，南投燈會自2016年開辦，以多元化內容打造有別其他縣市的主題燈會，包含水舞、展演、立式划槳等，今年燈會以「水」為創作主軸，再以「光」的各種轉化再建構，展現南投特色風貌，主題燈區包含藝術、科技互動、城市花燈、「卡娜赫拉的小動物」燈區等。

南投縣政府觀光處發布新聞稿指出，2022年燈會首度與「卡娜赫拉的小動物」合作的無人機演出廣受好評，今年進一步規劃聯名專區，除7公尺巨型主題副燈，並延續400台無人機展演；現場也有花海小火車、立式划槳體驗、各式展演，可讓遊客盡興從白天玩到夜晚。（編輯：戴光育）1120110