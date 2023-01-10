苗縣人事安定3個月恐生變 鍾東錦：有人故意挑釁

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣長鍾東錦就任前曾說，縣府人事以安定為原則，3個月內暫時不會異動，但今天他在縣務會議卻透露「有人故意挑釁」，預告可能有人事調整「既然要我動，我就動你」。

鍾東錦今天主持縣務會議，在會中提到，選舉結束以來，他基於人事安定原則，沿用過去縣府團隊，希望至少有3個月時間去觀察各局處或附屬單位的表現，至今沒有調動過任何一個人。

鍾東錦表示，有一些人在外面講一些不恰當的話，甚至故意挑釁說自己會被調動，「你既然要我動，我就動你」。

鍾東錦表示，選舉既然已經選完，真的沒有必要挑釁，他不是會記仇、記恨的人，希望局處首長會後能向各單位轉達，希望團隊在各自在本位上做好自己的工作，大家一起努力拚縣政。

媒體詢問鍾東錦是否已有特定異動人選？他表示，也不是說有特定人選，「目前一級主管是沒有問題的」。

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苗栗縣議員曾玟學則在臉書粉專發文表示，鍾東錦之前說要等3個月小內閣才會就位，但今天透露有人故意來挑釁，可能會有調動，「這種話就是在威脅不聽話的局處長」。

曾玟學說，多數局處長都是專業文官出身，政務任命的並不多，「人事是縣長的職權沒錯，但這種心態實在傲慢又羞辱人」，希望未來縣府團隊不要變成與縣長臉書留言區一樣的一言堂，只能歌功頌德卻不允許有不同聲音。（編輯：張銘坤）1120110