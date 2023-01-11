和虎爸一起等公車 造型智慧站牌后里馬場亮相

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台中市推出太陽能智慧型站牌，石虎家族中的虎爸手拿麥克風，一旁還設置五葉松造型的電子紙顯示器，在后里馬場提供公車即時到站資訊。（台中市交通局提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月11日

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市公車智慧站牌推出新創意，城市吉祥物石虎家族中的虎爸手拿麥克風化身智慧型站牌，一旁還設置市樹五葉松造型的電子紙顯示器，在后里馬場提供公車即時到站資訊。

台中市政府交通局今天發布新聞稿，局長葉昭甫指出，台中市推出太陽能智慧型站牌，除提供公車到站資訊外，也思考如何突破站牌功能以及外觀設計。

葉昭甫說，石虎是台灣現存唯一的原生貓科動物，后里更是石虎出沒的熱點之一，原為2018台中世界花博吉祥物，花博活動結束後轉任為城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」，可愛、溫暖及俏皮的形象特質，是台中最佳的城市代言人。

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交通局說明，太陽能虎爸造型智慧型站牌採玻璃纖維材質製作，虎爸是全能農夫，熱衷於植物科學探索，對花草生態瞭若指掌，在虎爸身旁有一株五葉松相伴，展現他自豪展示親手灌溉的五葉松，將歡愉氣氛帶給民眾。

交通局推出「詩詠台中」主題智慧站牌，遴選具代表性的詩人，以各區特色景點為題材創作，讓民眾感受詩人眼中所呈現的台中，將精彩詩句的詩眼做成詩碑，呈現在電子紙顯示器上，文字部分以雷射雕刻，佐以LED燈點綴，為站牌增添藝文氣息，成為台中的地景特色。（編輯：陳仁華）1120111