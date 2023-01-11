台南國賓大樓拉皮完工 府城門面煥然一新

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（中央社記者張榮祥台南11日電）堪稱是府城門面的中華國賓商業大樓，經過1年自主更新的拉皮工程後，外貌煥然一新，台南市長黃偉哲今天主持竣工落成儀式，期待國賓大樓再度成為台南新亮點。

黃偉哲今天主持中華國賓商業大樓自主更新竣工落成儀式指出，台南市共26個自主更新補助案，居全台之冠，國賓大樓整建竣工，代表營建署、台南市政府和社區三方公私協力成果，打造社區全新面貌。

黃偉哲表示，國賓大樓座落在台南火車站對面，美輪美奐新外觀，將建立遊客對台南的第一印象，不僅市容更美麗，也再度成為台南新亮點。

台南市政府都市發展局人員告訴中央社記者，國賓大樓自主更新工程招標曾流標5次，2021年11月才開工，工期1年，總經費新台幣1497萬元。

目前，台南自主更新26案中，北區國賓大樓、東區國家新境、龍鳳大樓、文化廣場、大智市場透天案、永康區中華世貿、嘉禧王朝、安平區連棟透天案、中西區西門財經、孔廟民宅整維案等已完工。

中華國賓商業大樓的前身是日治時期三井物產台南支店，1921年動工，1922年完工；1928年三井物產將台南支店移往高雄，正在物色台南營業點的勸業銀行將這座建築物買下，作為勸業銀行台南支店。

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由於勸業銀行台南支店業績愈來愈好，空間不敷使用，1934年勸業銀行在市中心末廣町興建新廈（今日的台灣土地銀行台南分行），和經典地標「林百貨」隔街相望。

勸業銀行遷移後，原址成了「台灣日報社」，且在原建築東側擴建，本館也進行部分改建；二戰後，這座建築被中華日報接收，成為中華日報南部總社，1981年拆除改建，1984年搖身變為地上14樓、地下2樓的中華國賓商業大樓，一度是台南第一高樓。中華國賓商業大樓土地屬國有財產署，地上建築產權複雜。（編輯：郭諭儒）1120111