舊穀倉華麗變身 東海岸添遊憩景點

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東縣東河鄉農會將位於都蘭村的舊穀倉整修裝潢，變身為文創園區，並結合推廣當地農產，成為東海岸新遊憩景點。

東河鄉農會利用位於都蘭村舊穀倉基地，斥資新台幣1500萬元，歷經4個月整修裝潢，將老舊穀倉重新打造成東海岸一座兼具海洋與原漢多元文化、融合創意與休憩功能的「都蘭文創園區（農產直銷站）」，預計明日舉行啟用營運。

台東縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，園區鄰近景點有水往上流、舊東河橋風景區、登仙橋休憩區、泰源幽谷等，都蘭文創園區位置適合發展成東海岸旅遊的中繼站，縣政府樂見農會結合民間企業共同開發，將舊穀倉改造文創藝術園區，整合當地農產，推動文創產業。

東河農會總幹事廖博民表示，園區面積為2000坪，有露營區、停車場、賣場，除打造藝文市集、租借服裝在3D彩繪牆拍照打卡、紙雕燈飾賣場，將舊穀倉重新形塑成多元文化、兼具創意與休閒功能的未來觀光工廠，不只能帶動當地創生，也讓都蘭成為一個有溫度的文創觀光市集。

廖博民表示，都蘭文創園區除了穀倉1號伴手禮館展售在地優質農產加工品，也對外招商引進知名品牌「芙彤園精油」進駐；並在園區規劃一畝田耕種香草，安排香草解說導覽、遊客DIY面膜製作體驗。

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廖博民表示，另有地方伴手禮精品展售區、2號穀倉改造的文創小區櫃位；未來會規劃推出假日市集，提供給在地小農現採農作販售場域，並陸續開發其他場館，帶動地方創生。

都蘭村位於台東原住民「聖山」都蘭山下，背靠海岸山脈，瀕臨太平洋，東部海岸南段最大的阿美族部落就在都蘭，村裡還有閩、客移民，族群文化多元，甚至因當地充滿自由浪漫氣息，怡人風情，目前也是台東外籍人士密度最高的地方。（編輯：謝雅竹）1120111