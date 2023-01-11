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推廣大社農特產 陳其邁：市府持續協助行銷各地

2023/1/11 15:56（1/11 16:11 更新）
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高雄市長陳其邁（前中）11日到大社區推廣農特產品，他說，大社蜜棗已逐漸打開知名度，市府將持續協助農民推廣促銷。（大社區公所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月11日
高雄市長陳其邁（前中）11日到大社區推廣農特產品，他說，大社蜜棗已逐漸打開知名度，市府將持續協助農民推廣促銷。（大社區公所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月11日
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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高市府協助農民將農產外銷全球，去年成功將蜜棗上架法國超市，今年更首次打進韓國市場。市長陳其邁說，大社蜜棗已逐漸打開知名度，市府會持續協助農民將好吃蜜棗賣到各地。

高雄市長陳其邁今天出席「112年大社三寶意象推廣活動」記者會，推廣大社區蜜棗等農產品。陳其邁表示，高雄蜜棗近年陸續進軍英國、法國、日本等國，近期也成功外銷韓國，市府會持續協助農民，把好吃的蜜棗賣到各地。

陳其邁指出，大社區除了有好吃的農產品及許多在地美食，周邊還有觀音山、觀音湖等景點，尤其觀音山夜景非常漂亮，非常適合在過年期間來春遊走走。

高雄市農業局表示，高雄蜜棗去年成功上架法國超市，今年更首度進軍韓國，1月至今已出貨兩波共約600公斤，均一掃而空，預計農曆年後會再出貨一波。

農曆年前，大社區農會、農委會高雄區農業改良場不約而同地同時舉辦蜜棗評鑑比賽，評鑑內容除了客觀評量果實品質，也對果園健康管理技術嚴格把關，陳其邁今天也逐一向獲獎人頒發獎狀鼓勵。

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大社區長李柏雄表示，今年大社區公所為帶動地區經濟及地方產業發展，也特別推出抽獎活動，2月5日前，持今年1、2月不限地區消費累計達新台幣2000元以上（含）發票，即可至大覺寺、大社中山堂等處兌換1張抽獎券，共計3000張。

區公所將於2月6日以電腦抽出1000名幸運兒並贈送雙寶（芭樂、蜜棗）禮盒，再將募集的發票捐給慈善團體。此外，區公所也將於1月15日在大覺寺舉辦活動，邀農友、社區發展協會、美食攤車等共同推廣農特產及美食。（編輯：張雅淨）1120111

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