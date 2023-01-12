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蔡其昌兔年幸福小紅包亮相 喜迎疫後新生活

2023/1/12 10:28（1/12 10:41 更新）
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立法院副院長蔡其昌每年春節推出幸福小紅包，2023年的主題為「玉兔迎春」，印製12萬個新台幣1元小紅包，將在春節期間發送給民眾。（蔡其昌服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月12日
立法院副院長蔡其昌每年春節推出幸福小紅包，2023年的主題為「玉兔迎春」，印製12萬個新台幣1元小紅包，將在春節期間發送給民眾。（蔡其昌服務處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月12日
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）立法院副院長蔡其昌每年春節推出幸福小紅包，今年印製12萬個主題為「玉兔迎春」的新台幣1元小紅包，兔子新樂園，慶祝戶外不用戴口罩，迎接後疫情時代新生活。

蔡其昌每年皆會製作春聯及新春幸福小紅包，今年邀請到國內名書法家王振邦題字揮毫，以「金兔迎福」祝福新春吉祥，另也印製1元小紅包。

蔡其昌的新春幸福小紅包，自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」、2019年「壹豬幸福」、2020年「幸福鼠壹您」，以及2021年的「鴻福犇來」改版由平面變立體，2022年則融入台灣棒球的元素「虎運一級棒」。

2023年主題為「玉兔迎春」，象徵迎來後疫情時代的新生活，台灣與世界重啟交流，期望未來各行各業可以兔飛猛進、鴻兔大展，其中雙兔子的兒童樂園，是慶祝戶外不用戴口罩、生活正常的歡樂景象，盼帶給大家滿滿幸福感。

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蔡其昌今天透過新聞稿指出，前2年，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，為落實防疫措施，取消到各地發放小紅包的行程，今年疫情趨緩，諸多防疫措施放寬，開始迎接防疫新生活，因此將恢復過往走春行程。

除夕晚間11時，「玉兔迎春」小紅包在清水區開基福德祠首發，初一、初二到台中多家廟宇發送，將會在FB、IG及LINE@上同步公布時間與地點，各服務處也都有準備春聯及小紅包，提供民眾索取。（編輯：陳仁華）1120112

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