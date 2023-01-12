春節10天連假 嘉義市22日至25日停收垃圾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）春節連假自1月20日至29日共10天，嘉義市環保局於22日至25日停止收運垃圾，21日及26日當天上下午各收運一次垃圾，27日起恢復正常清運，大型家具免費清運、須18日前登記。

嘉義市環保局今天發布新聞稿指出，22日（大年初一）至25日（大年初四）停止收運垃圾；21日（除夕）第1次清運自上午9時起，依原垃圾車收運路線沿街收集，第2次清運自下午3時起，依原垃圾車收運時間清運；蘇周連宗祠、文化路及友愛路停車場夜間定點定時垃圾車收運，除夕暫停1天。

另外，26日（大年初五）第1次清運自上午9時起，依原垃圾車收運路線沿街收集，第2次清運自下午3時起，依原垃圾車收運時間清運；蘇周連宗祠、文化路及友愛路停車場夜間定點定時正常收運。27日恢復正常清運。

環保局表示，春節期間（22日至25日）定點收運，包括文化路夜間定點垃圾車正常收運；蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口），晚上10時30分至隔天凌晨3時、回收日（24日晚上10時30分至凌晨零時）；文化路噴水圓環（土地銀行旁停車格），凌晨3時20分至5時20分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局指出，友愛路停車場（友愛路與德安路口）定點垃圾車收運時間，自下午5時20分至隔天凌晨0時20分、回收日（23日下午5時20分至隔天凌晨0時20分）。

環保局在22日至25日增加白天定點定時垃圾車收運，包括蘇周連宗祠大門口旁，自上午8時20分至下午4時；興嘉公園自上午8時20分至上午9時50分；經國新城的升旗台前，自上午10時20至上午11時30分；南門圓環旁自下午1時20分至下午4時20分。（編輯：陳仁華）1120112