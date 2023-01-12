更多編輯台推薦新聞：
日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
菸害防制法三讀禁止電子煙 納管加熱菸及載具
首頁 / 地方

春節10天連假 嘉義市22日至25日停收垃圾

2023/1/12 14:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）春節連假自1月20日至29日共10天，嘉義市環保局於22日至25日停止收運垃圾，21日及26日當天上下午各收運一次垃圾，27日起恢復正常清運，大型家具免費清運、須18日前登記。

嘉義市環保局今天發布新聞稿指出，22日（大年初一）至25日（大年初四）停止收運垃圾；21日（除夕）第1次清運自上午9時起，依原垃圾車收運路線沿街收集，第2次清運自下午3時起，依原垃圾車收運時間清運；蘇周連宗祠、文化路及友愛路停車場夜間定點定時垃圾車收運，除夕暫停1天。

另外，26日（大年初五）第1次清運自上午9時起，依原垃圾車收運路線沿街收集，第2次清運自下午3時起，依原垃圾車收運時間清運；蘇周連宗祠、文化路及友愛路停車場夜間定點定時正常收運。27日恢復正常清運。

環保局表示，春節期間（22日至25日）定點收運，包括文化路夜間定點垃圾車正常收運；蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口），晚上10時30分至隔天凌晨3時、回收日（24日晚上10時30分至凌晨零時）；文化路噴水圓環（土地銀行旁停車格），凌晨3時20分至5時20分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局指出，友愛路停車場（友愛路與德安路口）定點垃圾車收運時間，自下午5時20分至隔天凌晨0時20分、回收日（23日下午5時20分至隔天凌晨0時20分）。

環保局在22日至25日增加白天定點定時垃圾車收運，包括蘇周連宗祠大門口旁，自上午8時20分至下午4時；興嘉公園自上午8時20分至上午9時50分；經國新城的升旗台前，自上午10時20至上午11時30分；南門圓環旁自下午1時20分至下午4時20分。（編輯：陳仁華）1120112

#嘉義市環保局
#文化路
#蘇周連宗祠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族