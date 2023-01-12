極限運動中心暫停營運 北市：3月底可部分開放

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位於南港的台北市極限運動訓練中心每年吸引上萬人次使用，近期因為營運權轉移暫停營運，被民眾抱怨資訊不明。中央社記者陳昱婷攝 112年1月12日

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）每年吸引上萬人次使用的台北市極限運動訓練中心，近期因為營運權轉移而暫停營運，引發民眾抱怨。台北市體育局表示，新廠商正在進行場地整修，預計3月底可以部分開放。

位於南港的台北市極限運動訓練中心在民國100年正式啟用，除了有戶外公園、重訓區、攀岩練習區，還規劃極限大U板、碗型小U板等設施，讓愛好極限運動的民眾練習。

由於地點鄰近捷運板南線南港站，且固定邀請專業教練免費現場教學，使用人數逐年成長，近2年平均每年使用人次超過6萬人。

不過，有民眾反映，極限運動中心去年底突然發出公告，指場地從今年1月3日開始暫停使用，卻沒告知何時恢復使用，臉書粉絲專頁已讀不回、室內電話甚至變成空號，資訊不明也不知道要向誰詢問。

目前極限運動中心大門深鎖，上頭公告寫著「即日起本場地暫停開放使用，禁止擅自闖入及使用設施，違者將依法究辦」，體育局網站上也標註「未開放租借」，皆未說明原因及何時開放使用。

根據市府資訊，台北市極限運動中心原本以勞務採購方式委託民間管理，今年起改採OT方式經營，並由威整合運動股份有限公司得標。契約規定，得標廠商應在點交日起的150天內開始試營運、180天內正式營運，也就是民眾恐怕得再等半年才能正常使用場地。

台北極限運動協會理事長成尚哲向中央社記者表示，OT對體育局而言就是節省成本的方法，他表示尊重，但也說許多選手在暫停營運期間失去了訓練場地，希望能盡快開放減少影響程度。

成尚哲進一步表示，新的營運廠商已表達將大U板縮小以增加使用率的計畫，相當令人遺憾，因為目前的大U板規模是台灣最大、接近國際賽事規模，培育了許多國家級選手，無法被取代。

台北市體育局說明，已於去年12月12日與OT廠商完成簽約、今年1月3日完成現場點交，目前廠商正依投資執行計畫書進行場地整修。

體育局指出，目前廠商規劃預計3月底完成頂棚區安全性整修後就開放部分場地使用，7月全面對外開放營運，將依契約請廠商加速作業。

對於公告不夠清楚，體育局表示，已更新修正場地租借系統OT營運廠商資訊，並建議有練習需求的民眾暫時改去美堤河濱公園極限運動場。（編輯：卞金峰）1120112