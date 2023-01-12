三峽拱橋插滿紅花引熱議 交警：未阻道但不鼓勵

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新北市定古蹟三峽拱橋上的防撞桿近日被人插上成排鮮花植栽，畫面曝光引發討論。三峽區公所12日表示，為免影響民眾用路安全，已請清潔隊員協助移除。（三峽區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月12日

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北12日電）有民眾在新北市三峽拱橋上的防撞桿，插滿整排紅花，讓人誤以為「封路求婚」的浪漫場景；三峽區公所今天表示，唯恐影響交通與行人安全，已由清潔隊先移除。

新北市府文化局表示，三峽拱橋竣工於西元1933年，是日治時期以來的重要地標，代表三峽交通動脈由水路轉為陸路的分水嶺，2007年公告為市定古蹟，由新北市三峽區公所管理。因橋體結構年久，難承載小客車行駛，現改為機車道與人行步道使用。

有民眾今天在臉書（facebook）社群貼照片，拱橋上的交通防撞桿上，幾乎整排被插滿紅花、萬年青等植栽。有民眾回應認為很浪漫，也有民眾以為是用來封路求婚使用。

民眾留言指稱，昨晚與今天凌晨就曾發現有男子在橋上防撞桿插花，當時還插的不多，未料一覺醒來卻插滿鮮花，以為是綠美化環境，有助於優化市容。

有網友說，插花的男子還會替每束花澆水，可能是為了春節的創意布置；有網友以武俠小說場景描述，「莫非是紅花會總舵主來了」；也有機車騎士認為影響騎乘視線，盼望移除以免影響交安。

三峽區長周晉平接受中央社記者電訪表示，三峽拱橋的交通防撞桿有維護交通安全作用，民眾於設施上隨意設置花卉，恐影響通行及用路人安全，已請清潔隊先移除；民眾如對市容觀瞻有建議可向公所反映，但隨意於公共設施放置私人物品，會造成用路人不便。

中國國民黨籍新北市議員林金結表示，他透過三峽服務處瞭解，市民只是單純想要布置環境，插花沒有特別的用意與任何象徵意義，但仍宜以交通安全為重。

新北市政府警察局交通警察大隊執法組長林文南告訴中央社記者，依道路交通管理處罰條例，在防撞桿插鮮花沒有構成道路障礙的程度，難以判定違法；但不鼓勵民眾這麼做，避免影響用路人視線。（編輯：張銘坤）1120112

新北市定古蹟三峽拱橋的交通防撞桿近日被民眾發現插有花草，三峽區公所獲報後請清潔隊員協助移除。（三峽區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月12日

有民眾12日透過網路分享照片，畫面顯示三峽拱橋上的交通防撞桿被插滿紅花等植栽，有民眾回應認為很浪漫，也有民眾以為是用來封路求婚使用。三峽區公所指出，因擔心影響交通與行人安全，已由清潔隊先移除。（三峽區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月12日