蔣萬安首次交通會報 關注行人安全

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市長蔣萬安上任後今天首次主持交通會報，特別關注行人行走安全，包含自行車與行人爭道、人行道設置、人車分流等，交通局長謝銘鴻表示，考慮以圖案等方式多管齊下。

蔣萬安今出席台北市交通會報，也是上任後首次主持，議題包含交通執法及事故分析、捷運系統規劃及建置、自行車路網，以及春節期間計程車費率調整。

蔣萬安表示，很多民眾反映走在人行道上，要常常擔心被自行車撞到，尤其過馬路時常有自行車猛地從旁擦過，使鼓勵騎自行車的美意大打折扣，指示相關單位研議，如何在還無法人車分道的狀態下讓行人更安心。

交通局回應，法規上是行人優先，會跟交通大隊討論或用宣導或加強勸導方式讓自行車尊重禮讓行人；交通局長謝銘鴻則說，正在思考以圖案等方式引導人車分流。

謝銘鴻並說，實體人行道是長期目標，但還無法一次到位，至於在標線型人行道加裝組隔，可能有出入不便、天色昏暗看不清楚反而會出車禍等問題，宣導不要違規停車比較好。

此外，蔣萬安提及接駁型自行車標線，因劃設在車道上，會使機車可能不敢騎上去、汽車看到又想閃躲，詢問設置成效。

交通管制工程處表示，設置目的在於提醒車輛留意自行車，也是引導通勤「第一哩路跟最後一哩路」使用大眾運輸，設置範圍為捷運站周邊500公尺內道路，民國111年已完成73站。

交工處坦言，巷弄已經夠窄，還要設置標線是不得已的方法，宣示性意義比較大，讓其他用路人注意這路段會有自行車，後續會再分析成效。（編輯：張銘坤）1120113