公務座車挨批奢華 鍾東錦：友人捐贈 沒花公帑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣長鍾東錦今天首度在議會答詢，遭縣議員曾玟學質疑公務座車不符首長座車規範，過於奢華；鍾東錦解釋車輛是友人捐贈提供使用，未花公帑，雙方一度拉高分貝爭論。

苗栗縣議會臨時會今天討論臨時動議案，曾玟學提案建議縣府儘速採購或租賃符合規範之縣長公務車，避免過度奢華，以為人民表率。

曾玟學表示，上屆縣長徐耀昌挪用消防局救災指揮車作為公務車跑行程，已遭多次質疑，如今新上任的縣長鍾東錦「青出於藍勝於藍」，搭乘的座車是Lexus LM 300h、號稱「路上頭等艙」的頂級車輛。

曾玟學拿出汽車模型搭配投影，介紹車輛性能、配備指出，座車的隱蔽性、舒適性都非常高，官網要價新台幣520萬元，相較行政院主計總處對機關首長專用車輛規範採購限制132萬、排氣量2500cc以內的公務車，簡直是極盡奢華表現，要求鍾東錦說明。

鍾東錦答覆，車輛是幾名好友在他當選後集資捐贈，同車除了他還有駕駛、秘書陪著跑行程，是以安全為主要考量，且車上液晶螢幕可連結手機，方便他隨時處理公務，而且沒花一毛公帑，「我坐那台車心安理得」，希望政治不要用惡意看待。

曾玟學指出，根據縣府行政處說明，這輛車在去年12月27日由企業捐贈過戶給苗栗縣政府消防局，接著再撥用為縣長公務車，質疑是為規避公務車採購價格限制，他追問捐贈者為何人？鍾東錦則回覆「沒有必要公開」，並一度拉高分貝要曾玟學「可以問消防局，你也不要用這個態度」。

曾玟學接著表示，後續車輛的油料、司機、維修保養還是要報公帑，身為議員，當然有責任監督，鍾縣長第一次面對質詢卻用這種態度跟議員說話。他強調，之所以有首長座車規範，就是希望首長不要鋪張奢華、為人民表率，立法院委員坐的公務車都是TOYOTA的CAMRY，但苗栗縣的縣長果然就是「苗栗國的國王」要排場，坐一台極盡奢侈的車，為什麼不能按照規範，用行政處所編的預算來採購公務車。

後續多名議員舉手發言。禹耀東表示，縣長願意將朋友捐贈車輛登記在縣府供公務使用，幫縣府省了公帑，應是好事，他喊話曾玟學「政治不是這樣子，選舉已經選完，不要用這種方式去污衊人家，非常不道德」；余文忠說，企業熱心主動捐贈，既非不義之捐，也無任何違法，不須用仇富心態去面對此事。

陳永賢指出，縣長座車以安全為首要，只要符合公務使用、合法，討論這麼多並無意義，「這議題從徐耀昌時代講到現在，煩死」，提議停止討論。

消防局長匡夢麟解釋，縣長身為縣內最高救災指揮官，使用救災指揮車具合理性，過去多次請示中央，所獲回覆也是請地方基於權責，自行認定即可。

最後由會議主席、議長李文斌徵得多數議員同意，停止討論，提案照原案通過。（編輯：張銘坤）1120113