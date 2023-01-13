鄭朝方拜會楊文科 盼助解決交通改善水環境

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）竹北市長鄭朝方今天拜會新竹縣長楊文科，並提出新設新竹縣市跨溪大橋解決交通問題、豆子埔溪水環境改善等。楊文科表示，雙方達成共識，隨時協調合作。

竹北市公所發布新聞稿指出，鄭朝方今天到新竹縣政府拜會楊文科，鄭朝方表示，縣政與市政緊密，未來重大建設有賴縣府主導，市公所則全力做好路平、燈亮、路樹修剪、公園維護管理等各項市政，透過與縣府建立連結，加速各項政策推動。

鄭朝方向中央社記者表示，新竹縣市是共同生活圈，竹科內不少從業人員是居住於竹北市，上下班時間常塞車，希望新竹縣政府與新竹市政府能溝通研議，新設竹北與新竹間的跨溪大橋，紓解長期竹北交通壅塞問題。

在水環境部分，鄭朝方說，豆子埔溪是新竹縣縣管區域排水屬於新竹縣政府所管，而豆子埔溪貫穿竹北市，盼能共同改善水質外，也一併美化環境打造河廊景觀。

楊文科表示，中國醫藥大學新竹附設醫院前路段要新建橋梁的部分，新竹縣端已經準備好了，但新竹市端過去延宕多時，連土地部分都還沒有進展，他日前已和新竹市長高虹安討論，目前市府已開始著手進行。

至於台一線替代道路，楊文科說，第一期工程從中正西路往南跨豆子埔溪、頭前溪，接到台68武陵路斷橋，縣府已準備發包，工程所在行政區屬新竹市，竹市也同意提供經費，未來完工可望紓解新竹縣市交通壅塞。

有關竹北豆子埔溪整治，新竹縣府表示，縣府已著手整治豆子埔溪的上半段，下半段部分希望市公所與縣府可以合作推動，打造為市民的休憩新場域，此外，在竹北地區的道路維管上，雙方也會依各自權責範圍作好維護管理，隨時協調合作。（編輯：張銘坤）1120113