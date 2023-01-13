屏東燈節盛大點燈 年節賞燈走春首選

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2023屏東燈節13日晚間點燈，屏東縣長周春米（中）表示，今年屏東燈節再度展現屏東軟實力，在萬年溪、縣民公園、勝利星村規劃3大燈區，共43座創意燈飾帶來豐富視覺饗宴。（屏東縣政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月13日

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（中央社記者曾以寧屏東縣13日電）2023屏東燈節今晚點燈，為期47天的3大燈區，白天有熱博農業博覽會，晚上有燈節，都適合闔家出遊，是年節賞燈走春首選。屏東縣長周春米說，「歡迎來屏東，我們準備好了」。

2023屏東燈節晚間在屏東縣民公園點燈，點燈儀式由「FOCA福爾摩沙馬戲團」熱鬧開場，周春米按下啟動鈕，主燈「南境之光」隨即以一段華麗巴洛克燈光展演搭配交響樂曲，彷彿置身凡爾賽宮花園。

周春米表示，今年燈節再度展現屏東軟實力，結合地景與人文，在萬年溪、縣民公園、勝利星村規劃3大燈區，43座創意燈飾帶來豐富視覺饗宴，進而感受屏東文化活力。

縣府新聞稿表示，縣民公園燈區以「華麗巴洛克」為主題，與藝術家合作，結合創意及美學，最具藝術與設計感，其中高達15公尺、長50公尺主燈「南境之光」，融入屏東落山風、太陽、海洋與魯凱族圖騰，配上交響樂營造七彩燈光秀，周圍場域以鬱金香佈置，營造巴洛克式皇家庭院氛圍。

由藝術家尹子潔設計的「在水之涯」，結合場域現有幾何美學融入地景中，利用聚光燈營造劇場效果；還有「重生」、「光之域」、「天光廊道」、「綻放」等作品，呈現縣民公園的糖業歷史與屏東豐富物產。

今年兔年，勝利星村「月球旅行」主題將勝利區、成功區及通海區等3個區域串聯起來，結合園區歷史建築，形成一個大型月球世界，許多可愛月兔穿梭其中，加上大型月球廊道，讓民眾體驗漫步猶如在浪漫月球空間中。

萬年溪燈區以「夢幻樂園」為主題，打造出童話世界城堡、神秘阿拉丁神燈、七彩耀眼的捕夢網等場景，還有10公尺高的巨型「光光兔」，白白胖胖的大兔兔從萬年溪探頭等場景。

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為方便民眾賞燈，縣府提供免費接駁車串聯3大燈區，燈節期間每日下午5時至10時、每10到20分鐘一班車。屏東轉運站發車，行經勞工公園(勞青處辦公大樓前)、復興圖書館、縣民公園(棒球場對面)、幸福公園站、勝利星村、移民署站等；初二到初四及228連假期間還有雙層巴士遊燈趣；縣民公園幅員廣大，安排有遊園列車，長輩或小朋友逛累了可免費搭乘。

最受歡迎的「光光兔」小提燈16日起發放，包括屏東火車站、潮州火車站、海口看海美術館、恆春轉運站、水門轉運站、孫立人行館等全縣6個旅服中心，以及東港家庭福利服務中心、燈區服務台等地點發放。（編輯：孫承武）1120113