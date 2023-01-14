高雄商圈「過好年」 陳其邁發兔年小紅包吸引買氣

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高雄市長陳其邁（中）14日行程滿檔，除到廟宇參香，也到商圈推廣「高雄過好年」活動，並在各點發放小紅包，向市民拜早年，吸引不少民眾排隊領取。中央社記者曾以寧攝 112年1月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄市長陳其邁今天一連9個行程，到廟宇參香、到商圈推廣「高雄過好年」年貨大街活動，還發放兔年小紅包，盼帶動商圈人氣和買氣，也與民眾互相勉勵祝福，讓高雄今年會更好。

年節將近，陳其邁今天行程滿檔，除規劃到三民大港保安宮、鳳山文衡殿、雙慈殿、鼓山內惟神福祠鎮安宮、鹽埕文武聖殿、前金萬興宮等廟宇參香，還將出席後驛、哈瑪星、光華夜市等商圈的「高雄過好年」活動，並在各點發放小紅包，向市民拜早年。

陳其邁在三民大港保安宮接受媒體聯訪，被問到今天連跑9個行程時表示，行程每天都在跑，對他來說也沒有週六、日，早上起來還是一樣跑行程，但希望利用過年前跟大家拜年問好，祝大家福兔迎祥、新年快樂。

陳其邁說，自己當市長這兩年，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無法和大家面對面拜年，去年又因為高雄港疫情在旗津，後來成功將疫情控制下來，加上市府的努力，高雄市營業銷售總額從上任前的4.5兆、110年的5.5兆，到去年估算有超過5.8兆規模，都是大家努力的結果。

展望新的一年，陳其邁說，在國際物價的停滯性通膨局勢下，造成台灣很大的挑戰，他相信只要努力，「天公伯也會保庇，讓未來一年關關難過關關過」，拜年的同時也希望跟大家共同勉勵、祝福，讓高雄今年會更好。

高雄市政府經發局新聞資料指出，「高雄過好年」商圈活動今年由三鳳中街率先起跑，接續共有26個商圈特色優惠活動接力登場，各商圈紛紛推出滿額摸彩、彩繪燈籠體驗、書法名家揮毫等活動吸引人潮，陳其邁也到各商圈發放兔年小紅包，帶動人氣與買氣。

經發局長廖泰翔表示，今年是疫情解封後首次舉辦高雄過好年年貨大街活動，且有新增六龜商圈，代表高雄從港灣到山區都有特色商圈活動，營造濃濃過年氛圍；市府並已規劃年後舉辦更多行銷活動，促進商圈市場及整體城市經濟發展。（編輯：卞金峰）1120114