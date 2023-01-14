南投家扶培力館啟用 供弱勢兒少學習助翻轉生活

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南投家扶中心兒少培力館14日正式啟用，提供受助兒少多元團體活動及才藝課程場域，南投縣長許淑華（左5）等人出席見證。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）歷經12年籌備與施工，南投家扶中心兒少培力館今天啟用，提供受助兒少多元團體活動及才藝課程場域，讓受助者有機會透過學習，從原本接受服務，變成服務他人，翻轉生活脫貧。

南投家扶中心長期幫助困苦家庭、兒少擁有安全穩定生活，協助增強能力以達自立目標，透過各界善心協助，南投家扶兒少培力館今天正式啟用，南投縣長許淑華、前縣長林明溱、南投家扶中心扶幼主委陳學堂等人出席，見證受助對象有一處學習及實現夢想的基地。

許淑華致詞表示，家扶中心長期致力推動兒少專業服務，落實家庭服務在地化，全新啟用的兒少培力館是一處夢想基地和創造性參與平台，為南投家扶1900戶、3000多名孩子與家長打開適性發展的大門，提供多元團體活動及才藝課程，讓受助者有更多機會發揮潛能。

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陳學堂說，南投家扶兒少培力館從規劃籌備到如今啟用歷經長達12年，光是興建就3年，總經費約1.8億元，其中感謝林明溱核定南投縣政府捐助200萬元經費，加上各界大眾、社團善心捐款，所有家扶人都感恩在心，也盼培力館從南投跨出第一步，未來各地家扶也能透過各界善心人士協助，陸續設立兒少培力館。

根據南投家扶介紹，透過社工專業陪伴輔導，讓受助兒少在館內不同空間進行多元團體活動及課程，如職人講座、美學體驗、才藝養成、創意發想、技職培育、市集活動、運動比賽，還有實習區塊讓兒少展現所學，透過與他人互動，建構社會適應與應變能力。（編輯：謝雅竹）1120114