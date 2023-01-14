南投燈會導入智慧導覽 賞燈同時數位集章

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2023南投燈會14日起在南投縣會展中心登場，配合兔年，縣府再度與日本插畫家卡娜赫拉合作，推出「卡娜赫拉的小動物」大型副燈、12座充氣偶燈、無人機煙火秀，主題燈區還有藝術、科技互動、城市花燈等，晚間將正式開幕。圖為南投燈會主場地。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投燈會今天晚間開幕，今年燈會首度導入智慧導覽，根據遊客所在位置推播資訊，並可同時參與數位集章，走在偌大燈區不易迷失方向，更讓賞燈變成趣味遊戲，從白天玩到夜晚。

南投燈會今天至2月5日在南投縣會展中心登場，配合兔年，縣府再度與日本插畫家卡娜赫拉合作，推出「卡娜赫拉的小動物」大型副燈、12座充氣偶燈、無人機煙火秀，打造「最萌、最粉嫩」新春燈會，主題燈區還有藝術、科技互動、城市花燈等。

南投縣政府透過新聞稿表示，首日點燈發送紀念小提燈、紀念幣給遊客，燈會期間僅除夕不開燈，直至2月5日每天都有精彩活動，遊客白天可賞花海、體驗立式划槳、蒐集12隻「卡娜赫拉的小動物」氣球偶合影，晚間則看花燈、水舞，還有眾多團隊輪番演出。

迎接南投燈會及響應國家清潔週，南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲今天與清潔隊、百名義工打掃燈會周邊環境。許淑華表示，南投燈會遠近馳名，為讓燈會有最乾淨場地，縣府號召協會及社區環保義工隊，一路從華陽路意象拱門打掃至河堤及情人橋另一側攤販區。

另外，南投市公所也在中山公園、民生街一帶布置光環境及花燈辦理「南投市燈會」，昨天晚間點燈，張嘉哲說，燈會直到2月5日，特別規劃數位導覽，結合傳統及數位呈現不同以往的賞燈體驗，歡迎遊客一起欣賞縣府、市公所雙燈會。（編輯：郭諭儒）1120114