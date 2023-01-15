高雄年前加強巨大垃圾清運 初一至初三停收3天

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市環保局今天表示，配合民眾農曆年前大掃除，高雄各區清潔隊近期加強巨大垃圾清運；另外，春節期間，除了初一至初三垃圾停收3天外，除夕及初四均有提供垃圾清運服務。

環保局今天發布新聞稿表示，配合民眾農曆年前大掃除習慣，環保局於14日起至20日「環境清潔週」期間，全力加強清運年終掃除產生的廢棄物及資源回收物，讓市民能以清新整潔環境迎接新的一年。

環保局長張瑞琿說，「環境清潔週」期間加強巨大垃圾清運，市民如有需求，可電洽當地轄區清潔隊預約清運，清潔隊將於約定時間及地點派車前往清運。

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另外，農曆春節連假期間，環保局除大年初一至初三（1月22日至1月24日）垃圾停收3天外，除夕（1月21日）及初四（1月25日）均有提供垃圾清運服務，初五（1月26日）起各區恢復正常垃圾清運。

張瑞琿說，原本高雄市週三停收垃圾，今年大年初四適逢週三，春節期間加強服務，各區清潔隊除白天起加強清運垃圾外，也依原清運路線加強夜間清運，但各行政區詳細收運情形因地制宜而略有不同，市民可先電話向當地清潔隊洽詢，或上環保局官網「春節清運專區」查詢。（編輯：陳仁華）1120115