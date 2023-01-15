更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄年前加強巨大垃圾清運 初一至初三停收3天

2023/1/15 14:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市環保局今天表示，配合民眾農曆年前大掃除，高雄各區清潔隊近期加強巨大垃圾清運；另外，春節期間，除了初一至初三垃圾停收3天外，除夕及初四均有提供垃圾清運服務。

環保局今天發布新聞稿表示，配合民眾農曆年前大掃除習慣，環保局於14日起至20日「環境清潔週」期間，全力加強清運年終掃除產生的廢棄物及資源回收物，讓市民能以清新整潔環境迎接新的一年。

環保局長張瑞琿說，「環境清潔週」期間加強巨大垃圾清運，市民如有需求，可電洽當地轄區清潔隊預約清運，清潔隊將於約定時間及地點派車前往清運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，農曆春節連假期間，環保局除大年初一至初三（1月22日至1月24日）垃圾停收3天外，除夕（1月21日）及初四（1月25日）均有提供垃圾清運服務，初五（1月26日）起各區恢復正常垃圾清運。

張瑞琿說，原本高雄市週三停收垃圾，今年大年初四適逢週三，春節期間加強服務，各區清潔隊除白天起加強清運垃圾外，也依原清運路線加強夜間清運，但各行政區詳細收運情形因地制宜而略有不同，市民可先電話向當地清潔隊洽詢，或上環保局官網「春節清運專區」查詢。（編輯：陳仁華）1120115

#高雄市環保局
#張瑞琿
#高雄市
張瑞琿
新年大掃除 高市府針對通路查核環境用藥防外縣市垃圾春節「偷渡」 高市加強焚化廠落地檢查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族