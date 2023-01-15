保留眷村老樹記憶 新北壽德公園滯洪池防強降雨

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市政府為解決中和區民享街及莒光路一帶，短延時強降雨造成部分區域積淹水現象，設置壽德滯洪池公園並保留老樹區的眷村記憶，增加附近民眾休閒娛樂場所。

新北市長侯友宜今天參與中和區壽德滯洪池公園完工啟用儀式並實地視察，水利局長宋德仁簡報指出，因應短延時強降雨，市府這幾年積極改善中和民享街及莒光路等地區積淹水問題。

宋德仁說，已陸續完成環球購物中心後方分流工程、民有及民享街雨水下水道維護改善工程、自強國中及自強國小雨水貯流設施。壽德公園改造工程規劃，保留老樹區的眷村記憶，另外增設共融式遊具及體健設施，提供附近民眾休憩使用。

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立法委員江永昌也到場視察並發新聞稿表示，他爭取前瞻經費新台幣4853萬元及在營建署的協助下，已在自強國中、自強國小增設2座地下滯洪池，現又新增壽德公園滯洪池，將有效發揮減緩洪水流速、減災功能。

江永昌說，壽德公園滯洪池整建完畢後，除了新增滯洪功能，原有的休憩空間仍保留供民眾使用，也新增雙層環園步道、遊具設施，打造嶄新樣貌並提升遊玩趣味；同時，考量夜間運動人潮眾多，園區內將擺設景觀高燈及投光燈，提升照明系統，加強安全。（編輯：方沛清）1120115