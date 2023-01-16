男住十八羅漢山河床過原始生活 警送街友中心安置

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家住高雄田寮的無業劉姓男子，日前經過六龜十八羅漢山，發現此處風景秀麗，便開始就地取材在溪底河床搭床，過起沒自來水沒電生活，警方獲報將他送往街友中心安置。（高市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月16日

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）家住高雄田寮的無業劉姓男子，日前經過六龜十八羅漢山，發現此處風景秀麗，便開始就地取材在溪底河床搭床，過起沒自來水沒電生活，警方獲報將他送往街友中心安置。

高雄市警察局六龜分局日前接獲社工人員報案，指一名男子在自然保護區國有林地六龜十八羅漢山餐風露宿，13日中午11時許由新威派出所長林道明會同六龜區公所、屏東林務局等單位現勘，發現58歲劉男竟住在溪流河道的河床上。

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六龜分局今天發布新聞稿指出，無業劉男原籍台南市永康區，年輕時雖遷至高雄田寮，但卻因故離家與家人斷絕聯繫，居無定所，日前經過十八羅漢山時，見當地風景秀麗，便開始就地取材，自搭床鋪，過起沒水沒電原始生活，經六龜區公所社工人員核報，由警方協助載往高雄市鳳山街友中心收容。

六龜分局表示，警方除打擊犯罪、維護治安外，也積極加強社福網絡聯繫及轉介機制，讓街友及弱勢族群早日重返健康過正常生活，同時呼籲民眾，對遊民有更多包容、關懷與鼓勵，特別在寒冬時期給遊民街友多一些溫暖；若發現路倒或急需關懷民眾，都可以聯繫警方提供協助。（編輯：陳仁華）1120116