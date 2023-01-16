研發辣椒餅乾等加工品 金門農試所邀民眾挑戰味蕾

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣農業試驗所和國立金門大學食品科學系研發剝皮辣椒脆片、辣椒餅乾、一條根剝皮辣椒和剝皮辣椒味噌，邀請地區小農一起來推廣金門特色農產品。

農試所長楊慧明和金門大學食品系副教授李欣玫今天下午共同展示研發成果。楊慧明說，去年下半年已擺部分市集活動攤位，推廣並試吃這4項辣椒產品，了解市場接受度。她說，有民眾反映辣椒餅乾和脆片口感獨特，相當有創意，尤其辣椒脆片值得挑戰味蕾。

楊慧明表示，地區小農尤其是有意創業的青年如有興趣，可以洽詢農試所辣椒系列產品技轉事宜，農試所後續也計劃開設課程，輔導民間團體及地區小農相關生產技術，增加金門當地生產辣椒多元加工使用，推廣金門地區季節性農產品。

李欣玫表示，辣椒最適生長溫度攝氏15至25度，金門年平均溫度23度，適合辣椒生長，採收期又長達3到6個月，藉由開發適合地區小農量產的辣椒加工方法，可解決小農辣椒生產過剩問題，並藉此開發金門特農產品。

李欣玫說明，金門特產一條根含有天然植物雌激素黃酮類及酚類物質，並有淡淡類似的人蔘香氣，這次為剝皮辣椒增添一條根的醃漬配方，與剝皮辣椒相結合，熬煮雞湯滋味清甜。

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至於「剝皮辣椒味噌」則是以剝皮辣椒為基底，加入味噌醃漬，表面為隔絕空氣氧化加入少許香油與麻油，麻油香氣提升整體風味，適合做為沾醬類使用，可加入饅頭、麵包，或是做為乾麵、皮蛋等沾醬使用，口感與香氣佳。

李欣玫說，剝皮辣椒裹粉油炸的「剝皮辣椒脆片」，吃起來脆口涮嘴，口味偏辣，適合會吃辣的民眾挑戰，越吃越辣越好吃；「辣椒餅乾」則是使用辣椒蜜餞乾烘乾碾碎製成，添加在餅乾中，將辣椒的香辣口感帶入法式布列塔尼酥餅，呈現特殊風味辣椒餅乾，也值得嚐鮮。農試所表示，如有興趣推廣在地辣椒產品，可電洽農業所吳小姐，電話082-333381。（編輯：黃世雅）1120116