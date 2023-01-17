更多編輯台推薦新聞：
北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

一改昔日官派 金門酒廠公開遴選專業總經理

2023/1/17 12:08（1/17 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金酒公司董事長謝世傑（圖）17日宣布，總經理一職將從昔日官派方式改為遴選，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人等資歷皆可應徵，預計2月1日至15日受理報名。中央社記者黃慧敏攝 112年1月17日
金酒公司董事長謝世傑（圖）17日宣布，總經理一職將從昔日官派方式改為遴選，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人等資歷皆可應徵，預計2月1日至15日受理報名。中央社記者黃慧敏攝 112年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門酒廠公司今天宣布，總經理一職將從昔日官派方式改為遴選，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人等資歷皆可應徵；預計2月1日至15日受理報名，3月初產生人選。

金酒公司今天由董事長謝世傑說明總經理遴選事宜。謝世傑表示，金酒為追求永續發展，落實縣長陳福海「金酒回歸專業經營」的政見，首次公開遴選營運團隊新舵手，盼能引進專業經理人，跳脫以往思維，以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後市場復甦及世界變革，重新面對環境挑戰。

謝世傑坦承，以總經理月薪新台幣14萬元，外加4.6個月年終獎金，可能無法吸引優秀人才，但期待透過這次公開徵選專業經理人，讓金酒回歸專業經營，帶領金酒再創營收佳績。

金酒將於農曆年後正式辦理對外公告詳細遴選資格條件，2月1日至15日接受報名，預計2月底、3月初完成遴選。

謝世傑說明，這次對外徵才基本資格為大專以上學歷，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人，或曾任公營事業性質有關的行政機關或公營事業性質機構副總經理以上職務2年、或曾在國內外相關著名企業或研究機構擔任一級主管以上職務2年以上、或曾任國內外大專院校助理教授以上職務、或其他經歷足資證明具備主管領導能力或產銷業務經營經驗，可健全有效經營產銷業務者，都可參加這次遴選，且不排除包括曾任金酒總經理者。

金酒從1952年軍管時期設立九龍江酒廠以來，廠長都是由軍方派任，後來改制為金門縣政府所屬的金門酒廠，廠長改為金門縣政府派任；1998年，金酒公司化，更名為「金門酒廠實業股份有限公司」，由當時的縣長陳水在兼任首任董事長，派任辛寬得擔任首任總經理之後，歷屆總經理都由縣政府派任。

金門酒廠表示，建廠70年來共經歷12名廠長、12名董事長和9名總經理，為金門酒廠打下基礎，讓金門縣民享有現在的福利。（編輯：陳仁華）1120117

飲酒過量，有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。

金門酒廠17日指出，建廠70年來共經歷12名廠長、12名董事長和9名總經理，為金門酒廠打下基礎，讓金門縣民享有現在的福利；為追求永續發展，落實縣長陳福海「金酒回歸專業經營」的政見，首次公開遴選營運團隊新舵手，公開徵選總經理，預計2月1日至15日受理報名。中央社記者黃慧敏攝 112年1月17日
金門酒廠17日指出，建廠70年來共經歷12名廠長、12名董事長和9名總經理，為金門酒廠打下基礎，讓金門縣民享有現在的福利；為追求永續發展，落實縣長陳福海「金酒回歸專業經營」的政見，首次公開遴選營運團隊新舵手，公開徵選總經理，預計2月1日至15日受理報名。中央社記者黃慧敏攝 112年1月17日
#謝世傑
#金酒公司
#陳福海
謝世傑
金酒70週年經武坑道開放 邀民眾一窺窖藏奧秘大談台南經驗 南市府環保局長埃及分享減碳再利用
陳福海
金門港務處長上任 縣長陳福海盼小三通持續暢通金門大坵村長當選即辭職 3月11日補選投票
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族