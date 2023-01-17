高雄兔年小提燈1/26發放 每人限領2盞

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）2023高雄燈會將於1月26日至2月5日在蓮池潭舉行，高市府今天公布兔年小提燈「雄meet兔」造型，將於1月26日在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟等處發放。

高雄市長陳其邁與高雄市觀光局長高閔琳等人上午在市政會議後召開記者會，公布今年高雄市兔年小提燈造型。1月26日下午5時30分將在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園及左營孔子廟3處發放，每人限領2盞，發完為止。

設計師林佳葦表示，以兒時紙娃娃為創意發想，結合高雄意象，共有6種造型，包括穿著代表海港的水手服、客家花布斗笠、頭頂旗山香蕉或花朵、戴著VR虛擬實境眼鏡及附有留言箋的兔子造型提燈。

陳其邁接受媒體聯訪表示，希望民眾多利用大眾運輸前往蓮池潭燈會會場，走左營大路能避免翠華路壅塞情況，還會經過有很多好吃店家的左營市區，可以停留品嘗。

陳其邁建議從屏東、台南等縣市來的遊客不要開車，可搭台鐵到高雄；此外，高雄燈會從元宵節前就開始，盡量在不同時間、分散人潮前往。

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陳其邁介紹，高雄燈會每天都有不同活動，包括宗教陣頭、燈光秀等，周邊還有很多廟宇，可以看到很多生猛有力的宗教活動，可說是最有台灣味的燈會。市府也會設置清楚的交通標示，指引民眾前往。

此外，對於民眾黨主席柯文哲今天下午將到高雄三鳳中街向高雄市民拜早年及發放春聯，陳其邁說，歡迎柯文哲來高雄，高雄有很多特色商店街，「如果他願意的話，我們也可以幫他導覽」，高雄人熱情好客，歡迎柯文哲多到高雄體驗。（編輯：郭諭儒）1120117