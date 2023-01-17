指南路2段人行道過窄影響行人 北市府評估拓寬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市議員趙怡翔指出，指南路2段是重要聯外道路，但部分人行道寬度僅74公分，單向車道卻過寬，恐影響行人安危。北市交通局今天指出，評估拓寬人行道，但須分析車流。

民進黨台北市議員趙怡翔發布新聞資料表示，近期改善台北市的行人空間獲得外界關注，針對指南路2段附近的人行步道狀況，邀當地里長及國立政治大學學生會等人在現場會勘。

趙怡翔說，指南路2段是當地居民的重要聯外通道，也是政大學生常用馬路，但近年來附近交通阻塞日益增加，導致民眾在使用人行道時曾發生意外，調資料發現，此路段在前年共發生57件交通事故，其中34件造成行人傷勢。

他指出，此外，指南路2段附近的部分人行道出現寬度僅74公分，寬度低於相關規定，除可能造成行動不便民眾難以通行，也會影響其他行人安危，但附近道路的單向車道寬度卻達4.5公尺，建議可改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，要改善指南路2段附近的部分人行道過窄狀況，北市府可先縮減車道寬度，及檢討公車動線和設置卸貨車格等，且國內外研究的數據顯示，縮減車道寬度，可降低隨意超車、車輛違停等影響交通秩序情形。

台北市政府交通局交通管制工程處規劃科長陳詩韻接受媒體訪問時說，指南路2段的交通尖峰時段，確實有車流壅塞情形，經初步研議，基於人本環境，將朝評估拓寬人行道為方向，但仍須分析車流紓解狀況，及取得地方共識，預估改善方案2月中旬可出爐。（編輯：張銘坤）1120117