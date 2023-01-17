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金門民宿協會理事長交接 陳福海勉再創觀光高峰

2023/1/17 17:56（1/17 18:06 更新）
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金門縣民宿旅遊發展協會第10屆理事長17日交接，縣長陳福海（2排右4）致贈匾額給新任理事長蘇莉云（2排右5），期許協會與縣府攜手合作，再創觀光產業巔峰。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月17日
金門縣民宿旅遊發展協會第10屆理事長17日交接，縣長陳福海（2排右4）致贈匾額給新任理事長蘇莉云（2排右5），期許協會與縣府攜手合作，再創觀光產業巔峰。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月17日
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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣民宿旅遊發展協會第10屆理事長今天交接，縣長陳福海率領縣府觀光團隊頒贈匾額，期許新任理事長蘇莉云持續與縣府合作，再創金門觀光產業巔峰。

縣府發布新聞稿指出，陳福海表示，民宿是金門縣觀光產業的核心，縣府將全力支持民宿協會，並以公部門的資源，協助業者推廣行銷並帶動地區觀光產業發展發光發亮，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的金門，開創更美好的觀光榮景。

蘇莉云表示，協會未來會持續與縣府共同推動計畫，提升民宿業者服務品質，並安排更多元的培訓課程，讓地區民宿業者有機會可赴台觀摩學習，同時建立良好的經驗傳承管道，培養人才庫及喚起會員的熱情，提升金門觀光的深度與質感。

縣府觀光處長張瑞心說明，感謝前理事長鄭秀娜任內的付出，在疫情期間，旅宿業者首當其衝，在鄭秀娜率領團隊下，協助縣府順利完成連續2年的紓困課程，同時更在疫情趨緩之際在金門辦理「2022亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」，為疫後金門觀光發展奉獻良多。（編輯：黃世雅）1120117

在金門縣政府觀光處長張瑞心（中）見證下，金門縣民宿旅遊發展協會第10屆理事長17日完成交接，新任理事長蘇莉云（左）自榮譽理事長卞化（右）手中接下印信。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月17日
在金門縣政府觀光處長張瑞心（中）見證下，金門縣民宿旅遊發展協會第10屆理事長17日完成交接，新任理事長蘇莉云（左）自榮譽理事長卞化（右）手中接下印信。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月17日
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