新竹市20家不續約準公托 業者：政策尚不明確

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市政府社會處代理處長李季縈今天表示，今年續約準公共化的托嬰中心，較去年減少20家。有業者表示，因中央補助政策尚未明朗，因此選擇不續約、先觀望。

行政院會去年10月27日通過教育部報告的「少子女化對策計畫調整規劃」，今年除育兒津貼與托育補助取消排富，也將提高托育、教保服務人員薪資及幼兒園教保員教保費。

新竹市議員劉彥伶日前接到多名家長陳情，指有托嬰中心今年1月起不再續約「準公共化」，導致原本可補助每月新台幣8500元，變成只剩育兒補助5000元，甚至有托嬰中心調漲月費3000元，等於每月要增加6500元托嬰費。

新竹市托嬰中心業者接受中央社記者電訪表示，加入準公共化後，除收費及托育時間有嚴格規範外，隨著物價升高，6年來更從未有任何補助，人事及各項成本不斷升高，再加上托嬰中心皆被強制規範需設置24小時監視錄影及防焰地墊等，還有近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，如今教保人員薪資還要提高，讓許多業者吃不消。

業者表示，行政院去年10月27日提出要提高托育、教保人員薪資及幼兒園教保員教保費等，對業者的補助政策尚不明確，但規範管理仍不夠友善，因此許多業者想在去年12月31日合約到期時，決定先不續約，待政府公布確切政策後，再決定是否投入。

新竹市政府社會處指出，新竹市111年加入準公共化的托嬰中心為58家，今年有20家業者尚在觀望，未續約加入。

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李季縈說，由於中央政策目前尚未明朗，許多業者仍在觀望，近期持續與業者溝通，規劃依市場行情適度放寬托嬰時數、副食品等收費限額等方式，提出相關配套措施，鼓勵業者加入準公共化行列。

李季縈說，許多縣市政府與業者的準公共化合約期為2年1簽，而新竹市為1年1簽，托嬰中心退出準公共化的問題只是提前浮現，許多業者希望中央政策更明確後，再考慮是否加入。（編輯：張銘坤）1020117