發放兔年小紅包 陳其邁：高市公托將再增32處

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高雄市長陳其邁（後左4）18日上午前往前金公托中心發放兔年小紅包，與幼兒一起拿著沙鈴歡唱「賀新年」同樂。中央社記者洪學廣攝 112年1月18日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄市長陳其邁今天上午前往前金公托中心發放兔年小紅包，他表示，高市去年已達53處公托目標，預計未來將再增32處；另外，因應今年過年較早，提前發放育兒津貼等。

陳其邁上午9時許前往前金區公共托嬰中心發放兔年小紅包，與幼兒一起拿著沙鈴律動歡唱「賀新年」，並聆聽老師朗讀繪本「年獸的故事」，一同感受年節氣氛。

陳其邁會前接受媒體聯訪表示，市府去年已達到全市公托布建53處目標，預計未來將再增32處；此外，托育補助也配合中央取消排富規定，並因應今年過年較早，提前發放育兒津貼和托育補助。

陳其邁說，市府在托育補助部分，今年起增加了準公托新台幣2000元補助，從原本送準公托中心每月補助8500元，增加至每月補助1萬500元，而送準公共保母從每月補助8500元加碼補助1200元，每月共補助9700元，實質減輕家長負擔；不管是托育人員待遇提升、公托數目增加，還有托育與相關補助增加，都是希望每個父母親能好生、好養，讓年輕父母增加。

在針對擴大弱勢族群照顧，陳其邁則表示，原本高雄生育補助與月嫂服務只能二擇一，但市府開放弱勢婦女兩個都可以領取相關服務或補助，所以在整個托育資源的布建、托育人員待遇提升，還有據點增加等，都會持續努力。

社會局發布新聞稿指出，為鼓勵市民生養，高雄市第1胎生育津貼金額為2萬元、第2胎2萬元，第3胎以上3萬元；若不領生育津貼，可選擇坐月子到宅服務。陳其邁上任後除將第1胎補助提升至120小時（價值3萬元），更自去年10月起擴大孕婦產檢交通補助，只要設籍高雄孕婦，不分年齡族群身分，皆補助14次產檢28趟次計程車車資5040元。

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此外，高雄自今年起再擴大育兒家庭照顧措施，讓經濟弱勢產婦生育津貼及坐月子到宅服務補助不只可一起領，也能將坐月子服務折抵現金補助，讓「首胎最高共5萬元，二、三胎另依胎次補助達6萬元及9萬元」，從懷孕到養育陪伴體貼育齡家庭、照顧弱勢加倍給力。

友善托育照顧服務部分，高市去年底達30區53處，首創公辦24小時定點計時托育，設置臨托據點達12處為全國最多，並在19區設置有22處育兒資源中心、2輛育兒資源車等；托育品質提升部分，「提高公托照顧比為1比4」、「調增公托專業人員薪資4600元」、「發準公托久任獎金」、獎勵「調薪」等，讓家長「放心生、安心托」，共同攜手陪伴孩子成長，營造友善育兒環境。（編輯：陳仁華）1120118