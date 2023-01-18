專診醫護辛苦堅守崗位 高市加發春節慰問金

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）面對COVID-19疫情，醫護辛苦堅守崗位，為表達慰問，高雄市長陳其邁今天宣布春節連假期間發給「急性呼吸道疾病專診」醫護人員每人每班新台幣2000元、值勤防疫人員1000元。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，為讓民眾春節連假期間就醫更便利，並分流急性上呼吸道就醫者，避免急診雍塞、排擠急重症醫療，市府已完成春節連假期間醫療整備。

衛生局指出，有300間合約診所提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩判陽、視訊看診、給藥服務，並責成25家急救責任醫院開設呼吸道專診，要求備妥市立聯合醫院、民生醫院及凱旋醫院擴增專責病房200床、醫療團隊24小時待命，以因應防疫所需。

陳其邁表示，隨邊境解封，面對國際疫情與可能攀升的流感趨勢，醫療整備工作不可輕忽。醫護防疫人員已因疫情連續3年犧牲與家人團聚時光，堅守第一線崗位捍衛市民健康。

陳其邁說，為感謝醫護及防疫人員辛勞市府將發給春節連假期間「急性呼吸道疾病專診」醫護人員每人每班2000元，同期間值勤的防疫人員也發給每人每班1000元春節慰問金。（編輯：郭諭儒）1120118