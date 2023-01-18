中國禁輸入遇春節提前、氣候異常 鳳梨釋迦價疲軟

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台東鳳梨釋迦2021年遭中國禁止輸入，今年又碰上氣候異常導致裂果嚴重，以及春節提前趕採收壓力，導致價格疲軟。中央社記者盧太城台東攝 112年1月18日

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東鳳梨釋迦2021年遭中國禁止輸入，今年又碰上氣候異常導致裂果嚴重，以及春節提前趕採收壓力，導致價錢疲軟，比去年價錢還低。

太麻里釋迦農昨晚趁著太麻里地區農會舉辦尾牙餐會時前往陳情，希望農會挽救低迷的鳳梨釋迦價格，但遭農會阻擋在外，今天中午農民再度前往農會陳情。

林姓農婦表示，釋迦賣不出去，血本無歸，今年團體大型訂單少得可憐，希望農會分配給農民的採購要公平公開，更應協助部分沒有銷售管道的老農民。

她說，相關單位和機關分配給農會的訂單資訊都沒公開告知，害有些農民沒訂單接，採收的釋迦可能滯銷，這個年很不好過。

陳姓農民說，不管是哪個公家或民間單位下訂，農會都要公開，這樣其他農民才不會感到不平衡，不然他也覺得是不是農會只給特定農民。

太麻里地區農會總幹事莊慶雄回應農民表示，從去年底到現在沒有企業認購，一個訂單都沒有，農會反而想辦法去拜託其他農會幫忙認購，但數量有限，且認購訂單一定是之前合作過的農民，怎麼可能全部都認購，畢竟其他農會不是只有認購釋迦，還有其他農特產品。

他強調，現在的訂單，也只有「好釋連蓮」網路平台，買家是直接和農友下訂，這部分也不是農會轄管，所以過年後會邀請農糧署、縣農會、台東縣政府及太麻里鄉所有釋迦產銷班開座談會，大家一起解決問題。

台東縣政府農業處長許家豪接受中央社記者訪問表示，鳳梨釋迦產季為12月至4月，農曆年前是釋迦送禮旺季，因今年春節提前，加上12月氣候異常導致釋迦落果，短時間內銷售大量釋迦，價格不盡理想。

許家豪表示，去年鳳梨釋迦平均價格有35元上下，今年價錢有比較低，不過產地價、批發市場交易價與消費者購買價格會有落差，這是正常的，請消費者體諒。

台東鳳梨釋迦以外銷中國為主，往年11月開盤後每台斤都在70元之間，春節前後則飆漲至90元，甚至尾盤還曾出現110元的好價錢；中國禁止輸入後，去年跌至平均價每台斤約35元。（編輯：陳仁華）1120118