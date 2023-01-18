回收廠大火釀公安疑慮 苗縣查獲3列管業者有缺失

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗造橋一間資源回收廠昨天大火造成1人死亡，縣府今天啟動專案，針對縣內26家列管回收業者聯合稽查，首日查出3家有缺失，除要求改善也將持續列管，督促遵守相關規定。

造橋鄉一處回收廠昨天凌晨發生火警，一名75歲失智臥床老翁不幸葬身火窟。苗栗縣長鍾東錦透過臉書發文指出，每逢年關，不時傳出回收廠火警情事，過去曾耳聞外縣市有不肖業者堆置非法棄置物，在特定期間「碰巧」遭逢大火，不管是不是意外，都已經成為民眾家園旁的不定時炸彈，嚴重危害公眾安全。

鍾東錦指出，部分回收廠收囤大量高價待處理廢棄物後，就立即停業，或甚至非法營業，以規避安檢，期間若發生火警將危害民眾安危甚鉅，因此，下令啟動苗栗縣應回收廢棄物回收業聯合稽查專案，趁過年前加強巡查縣轄26家列管回收業者。

苗栗縣政府環保局今天會同工商發展處、消防局、警察局等單位，組成稽查小組，兵分3路前往竹南、頭份、後龍、通霄、苗栗、頭屋、公館稽查20家業者，稽查項目包括回收廠是否依規定分類貯存以維持作業環境順暢、是否維持作業場地內外環境整潔衛生、是否加強噪音、震動、異味、環境衛生污染源管理以及是否於作業場地設置緊急照明、消防設備及攝影監視器材等。

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縣府表示，經稽查，有3家業者查獲缺失，包括消防水幫浦緊急發電機故障待修、消防滅火器已過期及回收物溢出貯存區致影響環境整潔等，其餘業者符合各項法規規定，消防設施也能妥善運作。明天將完成稽查三灣、苑裡、公館、銅鑼等6家回收處理業者。

縣府環保局指出，行政院環保署分析，回收廢棄物處理業發生火警主因包含電線走火、貯存區起火、使用中的行動電源自燃以及遭受周圍火災波及等。環保局每年除不定期巡查，也會邀請各列管業者進行法規宣導說明會，並由消防局現場實地消防演練，使業者了解災害應變措施、熟悉消防設備使用方式，將災害發生可能性及嚴重性降至最低。（編輯：李錫璋）1120118