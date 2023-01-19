因應禽流感疫情 新北加強公共區域消毒等措施

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，因應H5N1亞型高病原性禽流感疫情，已加強公共區域消毒等防疫措施，也呼籲民眾不接觸及餵飼野鴿、禽鳥等，做好疫情監控與防範。

動保處說，入冬後已19處禽場發生禽流感疫情，已強化禽流感預警監控防疫網，增加禽場訪視場數，輔導養禽業者落實禽場清潔消毒，修補防鳥圍網設施，降低野鳥入侵風險，禽場如果有異常應儘速通報檢驗。

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動保處表示，已加強新北家禽運銷合作社家禽屠宰場防疫消毒，包括督導全場自主消毒與運輸車輛消毒，審查各地畜牧場檢附家禽健康證明書，派獸醫師夜間抽查運禽車雞隻檢測及增加公共區域防疫消毒車消毒次數，防止野鳥傳播禽流感病毒。

新北市府農業局長李玟表示，民眾平時應常洗手、不接觸及餵飼野鴿及禽鳥、禽類肉蛋要充分煮熟才能食用、沒必要不去養禽場及屠宰場、不買來路不明禽鳥及產品，共同預防禽流感疫情。（編輯：李明宗）1120119