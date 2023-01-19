春節前夕抽查大型場所 3家違規遭罰限期改善

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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市建管處今天表示，因應農曆春節連假，抽查42家大型營業場所，其中3家違規，包含防火門故障無法開啟等，各裁罰新台幣12萬元及要求限期改善，業者已改善完成。

台北市政府建築管理工程處發布新聞資料指出，因應農曆春節連假將屆，百貨公司、大賣場及大型餐廳近期湧入大批人潮，為保障消費者安全，4日至18日無預警抽查42家大型營業場所。

建管處表示，抽查42家大型營業場所，其中3家違反建管規定，包含新光三越百貨信義A9館、遠東百貨寶慶店、H&M台北西門旗艦店，違規項目為防火鐵捲門無法正常升降、防火門故障等缺失。

建管處依違反建管規定，依法處3家業者各12萬元罰鍰，並要求2天內改善，以維護年節期間市民消費環境安全，業者皆已改善完成。

建管處表示，歲末年終期間，百貨、賣場及餐廳會聚集許多人潮，業者在自主安全管理要有更高安全標準，後續將落實要求各類場所進行公安申報管理，並持續辦理不定期抽驗，保障消費者公共安全。

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建管處指出，執行百貨、賣場公共安全聯合抽檢目的，是要提醒業者，平時就應重視維護營業場所公共安全，呼籲不要任意堆置雜物在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，以免阻礙人員逃生避難，造成公共危險。

建管處表示，民眾若發現業者違規狀況，可撥市民熱線1999通報，經查獲不合規定狀況，將依建築法裁罰，為市民的消費環境安全把關。（編輯：方沛清）1120119