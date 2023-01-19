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內閣將改組 蔣萬安：未來中央地方一定密切合作

2023/1/19 11:45
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）立法院會期後將啟動內閣改組，台北市長蔣萬安今天表示，為地方、市民好是共同目標，中央地方緊密合作，包含爭取權益、補助經費等。

蔣萬安今天慰勉北一女訪美樂儀隊載譽歸國，接受媒體聯訪時被問及內閣改組議題。

蔣萬安以大巨蛋舉例，感謝內政部發下許可函，也積極跟內政部多次交換意見和溝通，未來能夠持續為市民爭取權益，或是重大建設的補助經費等，為地方好、為市民好是共同目標，未來中央地方一定密切合作。

媒體詢問上任後施政重點是否為交通議題，蔣萬安表示是「重中之重」。他說，春節返鄉潮，部分路段車流量增加，已指示警察局對幾個重要路口、交通易壅塞路段要特別留意疏散車流。

蔣萬安表示，交通問題不只內湖，也有北投等其他行政區，也包含行人的安全等會全面盤點，不管是行人還是車子上路的權益都會確保。

另外，台北市議員游淑慧指出，內湖區行善社會住宅出現牆面裂縫等多處瑕疵，要求市府設專案檢討曾有施工疑慮的社宅。

蔣萬安回應，已要求都發局即刻修繕、解決住戶的問題，並調查出現缺失的原因、提專案報告，未來相關社宅興建要確保施工以及驗收機制，避免這樣的狀況再次發生。（編輯：方沛清）1120119

#蔣萬安
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